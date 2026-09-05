DALLA PUGLIA AL TETTO DEL MONDO: IL LECCESE STEFANO GALLO VOLA AD ATENE PER I MONDIALI DI PESISTICA OLIMPICA

mv_______LECCE – Il sollevamento pesi pugliese, e in particolare quello salentino, conquista un traguardo internazionale di assoluto prestigio. Stefano Gallo, atleta leccese classe 1989 e tesserato FIPE, ha ufficialmente strappato il pass per i prossimi Campionati Mondiali di Pesistica Olimpica, che si disputeranno ad Atene dal 20 al 26 settembre.

Un palmarès in continua ascesa La qualificazione iridata rappresenta il naturale coronamento di un percorso agonistico di altissimo livello, costruito con anni di sacrificio, dedizione e sudore in palestra. Dal 2021 al 2026, Gallo ha letteralmente dominato la scena territoriale, collezionando ben 23 primi posti regionali e misurandosi con successo nelle categorie 79, 81 e 88 kg. La definitiva consacrazione a livello italiano è arrivata durante la stagione 2025/2026, quando il pesista salentino ha conquistato l’ambito titolo di Campione Nazionale Master 35 nella categoria 81 kg, agguantando inoltre un prestigioso secondo posto nella classifica generale tricolore.Il palcoscenico internazionale non è una novità per l’atleta leccese.

Sempre nella stagione in corso, Gallo ha già avuto l’onore di difendere i colori della Nazionale Azzurra ai Campionati Europei di Durazzo, in Albania, chiudendo la competizione con un eccellente sesto posto finale. Ora, però, lo attende la sfida più ardua e affascinante: la pedana mondiale in Grecia, dove incrocerà i bilancieri con i massimi interpreti globali della sua categoria.

Le emozioni e i ringraziamenti del campione La consapevolezza del traguardo raggiunto si unisce alla determinazione nelle parole dell’atleta. “È un traguardo eccezionale per me,” ha dichiarato Stefano Gallo con evidente entusiasmo. “Ad Atene ci saranno i più forti pesisti al mondo della mia categoria e non vedo l’ora di salire in pedana.”

Un successo individuale che, come sottolinea lo stesso Gallo, poggia su una solida rete di supporto tecnico, locale e affettivo. “Il mio ringraziamento va in primis alle mie figlie Alessandra e Giulia e alla mia famiglia. Un riconoscimento particolare va a tutto il gruppo di Alma Sport di Lecce per il costante supporto e la fiducia, a Giovanni Chirico di Revolution Concept, a Mauro Liaci del gruppo EVO’ di San Cesario, a Federica Montefusco di PerformEat Nutrizione e a Clementina di Accademia Veneziano. Grazie di cuore a Paride Mazzotta, ad Andrea Guido, a Claudio, Luigi, Carlo, Roberto, Grazia, Gianluca, Sara e a tutti gli amici che mi sostengono da sempre.”

L’appuntamento per tutti gli appassionati è fissato: dal 20 settembre la capitale greca diventerà il palcoscenico su cui Stefano Gallo cercherà di sollevare, oltre al bilanciere, anche il nome del Salento e dell’intera pesistica italiana.

Tutta Lecce è pronta a fare il tifo per lui.

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