NARDO’, GIOVANE RIUNCHIUSO IN CARCERE PER VIOLENZE IN FAMIGLIA
(Rdl) _________________ Ieri agenti della Polizia di Stato hanno dato esecuzione all’ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un giovane di 36 anni di Nardò, che si trovava già sottoposto agli arresti domiciliari con controllo mediante braccialetto elettronico poiché indagato per il reato di stalking ai danni di una donna del posto.
L’inasprimento della misura, che ha visto la sostituzione dei domiciliari con la custodia cautelare in carcere, deciso dalla Procura della Repubblica di Lecce, si è reso necessario a seguito delle reiterate condotte vessatorie, minacciose e violente messe in atto dall’indagato nei confronti dei propri familiari. Le continue prevaricazioni, rivolte in particolare verso la sorella e il padre, erano state formalmente denunciate presso gli uffici del Commissariato di Nardò proprio nei giorni scorsi.
Category: Cronaca