GALATINA, GIOVANE RINCHIUSO IN CARCERE PER VIOLENZE IN FAMIGLIA

(Rdl) _____________________ L’altro giorno agenti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un giovane di 38anni, con precedenti, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari conviventi, nello specifico la madre e l’anziana nonna.

L’intervento è scaturito a seguito di una segnalazione giunta alla centrale operativa, che indicava una violenta lite domestica in corso. Giunti sul posto, gli operatori della Squadra Volante hanno rilevato la presenza del giovae in un grave stato di agitazione e in evidente alterazione dovuta presumibilmente all’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.

Dopo aver messo in sicurezza le due donne, consentendo loro di ripararsi al piano terra, gli agenti sono riusciti con non poche difficoltà a riportare alla calma l’uomo, salito al primo piano dell’immobile dove risiede dove sono stati poi riscontrati disordine e diversi danneggiamenti ad arredi, sedie e porte. Nel corso della successiva perquisizione della camera da letto dell’indagato, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro un coltello a serramanico, un bilancino di precisione e due strumenti per la combustione di stupefacenti.

I successivi accertamenti e le dichiarazioni rese dai familiari hanno evidenziato un quadro di minacce e continue richieste di denaro per l’acquisto di droga e alcol che va avanti da tempo. Già nel mese di ottobre 2025 la madre si era rivolta agli Uffici di Polizia, formalizzando una querela a seguito della quale l’uomo era stato destinatario della misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento e applicazione del braccialetto elettronico, oltre all’emissione del provvedimento di Ammonimento del Questore. Nonostante la precedente misura cautelare fosse nel frattempo cessata, la condotta si era nuovamente intensificata nei giorni scorsi, culminando con minacce di morte all’anziana nonna e violenti episodi di danneggiamento.

Il giovane si trova ora nel carcere di Borgo San Nicola, come disposto dalla magistratura.

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