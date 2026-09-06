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TARANTO, ARRESTATO PREGIUDICATO

| 6 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Era tornato in libertà da otto anni, dopo averne passati trenta in carcere, per una condanna per omicidio, Giuseppe Foscherini, 55 anni, di Pulsano, ritenuto esponente di spicco della criminalità irganizzata tarantina. Aveva prommesso di voler cambiare vita.

Ieri, come disposto dal pm Francesca Colaci, è tornato dietro le sbarre, nel carcere di Taranto (nella foto), perché sorpreso a Pulsano dai poliziotti della Squadra Mobile con 50 grammi di droga e 8.000 euro in contanti ritenuti provento di spaccio.

Category: Cronaca

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