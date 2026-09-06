TAURISANO, GIOVANE ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTO PER LE STRADE DEL PAESE

(Rdl) _________________ L’altra sera a Taurisano agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un giovane di 35 anni, di Ugento, già ai domiciliari, ritenuto responsabile del reato di evasione e deferito in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un ordinario servizio di controllo del territorio, i poliziotti del Commissariato di Taurisano (nella foto) hanno notato un’autovettura di grossa cilindrata che, alla vista della pattuglia, ha arrestato la marcia a circa cinquanta metri di distanza per effettuare una repentina inversione. Riconosciuto chiaramente il conducente, i poliziotti si sono posti al suo inseguimento intimando l’alt con la paletta segnaletica. L’uomo ha accelerato, dando inizio a una pericolosa fuga ad alta velocità per le vie del paese. Durante il tragitto, tenuto con condotta di guida estremamente rischiosa, l’autovettura ha sfiorato la collisione con diversi veicoli in transito e costretto numerosi pedoni a ripararsi per evitare di essere travolti.

I successivi accertamenti condotti tramite la collaborazione della centrale operativa hanno permesso di verificare che il mezzo era intestato al giovane, con vari precedenti e con in atto l’obbligo di non allontanarsi dalla propria abitazione di Ugento senza autorizzazione del Magistrato.

Le ricerche immediate, condotte con l’ausilio della Sezione Investigativa del Commissariato e dei Carabinieri di Ugento, hanno consentito di rintracciarlo poco dopo presso l’abitazione della sorella.

Messo davanti all’evidenza dell’avvenuto riconoscimento da parte degli agenti, ha ammesso le proprie responsabilità, dichiarando di essere evaso nel primo pomeriggio per recuperare il veicolo presso un’officina di Taurisano e di averlo successivamente nascosto in un podere retrostante per eludere i controlli. Si trova ora di nuovo in regime di arresti domiciliari, in attesa delle decisioni della magistratura.

Category: Cronaca