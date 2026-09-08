IL CONSERVATORIO TITO SCHIPA INVITA AL CONCERTO DI JAZZ SINFONICO DI QUESTA SERA A LECCE AL TEATRO APOLLO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Conservatorio Tito Schipa di Lecce ci manda il seguente comunicato ___________________

Martedì 8 settembre alle ore 20, il Teatro Apollo di Lecce ospita l’Orchestra regionale dei Conservatori di Musica di Puglia, protagonista della quinta stagione concertistica del progetto che riunisce i cinque Conservatori pugliesi e settanta tra studentesse e studenti delle istituzioni di alta formazione musicale della regione.

Sul podio Roberta Peroni, per la prima volta alla guida dell’Orchestra regionale, con un programma dedicato a “Il Jazz Sinfonico”, costruito intorno alle musiche di George Gershwin e Dmitri Shostakovich.

La serata si apre nel segno di Gershwin con l’Overture Cubana e Un Americano a Parigi, tra le pagine più rappresentative dell’incontro tra scrittura sinfonica, jazz e suggestioni della musica americana del Novecento. Completa il programma la Suite per orchestra di varietà di Dmitri Shostakovich.

Un repertorio scelto per mettere in luce la versatilità dei giovani interpreti e la capacità dell’orchestra di confrontarsi con linguaggi musicali differenti, coniugando la tradizione sinfonica con ritmi, colori e contaminazioni provenienti dalla musica jazz e popolare.

A dirigere i settanta musicisti sarà Roberta Peroni, direttrice musicale di palcoscenico della Fondazione Petruzzelli di Bari dal 2017. Diplomata in Direzione d’orchestra, Pianoforte e Composizione al Conservatorio “Niccolò Piccinni” di Bari e perfezionatasi alla Royal Danish Academy di Copenaghen, ha collaborato con numerosi direttori di rilievo internazionale e ha guidato, tra le altre, l’Orchestra del Teatro Petruzzelli, I Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra della Fondazione Arena di Verona e l’Orchestra Sinfonica 131 della Basilicata. È inoltre attiva nel repertorio contemporaneo come direttrice del Six Memos Ensemble e come compositrice.

L’Orchestra regionale dei Conservatori di Musica di Puglia nasce con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura e alla Conoscenza e rappresenta un’esperienza unica nel panorama nazionale. Il progetto mette in rete i Conservatori di Bari, Foggia, Lecce, Monopoli e Taranto con l’obiettivo di ampliare l’offerta formativa attraverso produzioni artistiche condivise e offrire agli studenti occasioni concrete di crescita professionale.

“L’Orchestra regionale rappresenta una delle esperienze più significative di collaborazione tra i Conservatori pugliesi – sottolinea il direttore del Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, M° Giuseppe Spedicati – perché permette ai nostri studenti di uscire dalla dimensione individuale dello studio e di confrontarsi con il lavoro d’insieme, con musicisti provenienti da altre istituzioni e con un palcoscenico professionale. È un’esperienza formativa completa, nella quale la crescita artistica passa anche dalla capacità di ascoltarsi, lavorare insieme e costruire un risultato comune. Accogliere nuovamente l’Orchestra al Teatro Apollo significa inoltre offrire alla città di Lecce l’occasione di conoscere da vicino la qualità e il talento che i Conservatori pugliesi sono in grado di esprimere”.

“Questo progetto dimostra concretamente quanto sia importante costruire relazioni stabili tra le istituzioni dell’alta formazione musicale e il territorio – dichiara il presidente del Conservatorio “Tito Schipa”, Luigi Puzzovio –. Mettere in rete cinque Conservatori significa moltiplicare le opportunità per gli studenti e creare un sistema culturale capace di valorizzare le competenze, favorire la circolazione delle esperienze e investire sulle nuove generazioni. La presenza dell’Orchestra regionale a Lecce, in un luogo prestigioso come il Teatro Apollo, è anche un modo per restituire alla comunità il valore di questo investimento e ribadire il ruolo centrale della formazione musicale nella crescita culturale della Puglia”.

La tappa di Lecce fa parte della stagione che attraversa la Puglia dal 5 al 9 settembre, portando l’Orchestra nei territori e rafforzando il rapporto tra alta formazione musicale, istituzioni culturali e comunità.

Il progetto è realizzato con il finanziamento dell’Assessorato alla Cultura e alla Conoscenza della Regione Puglia, ai sensi della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67, art. 43, comma 3, “Norme in favore dell’Alta Formazione Artistica e Musicale”.

L’appuntamento è per domani, martedì 8 settembre, alle ore 20 al Teatro Apollo di Lecce.

Ingresso libero.

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