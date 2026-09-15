ARRIVA UNA NUOVA INDAGINE DEL COMMISSARIO SANTORO NEL ROMANZO GIALLO DI PIERO GRIMA “Il caso Bardi”

Nota stampa dell’editore Stefano Donno ________________

Omicidi, segreti inconfessabili e il fascino del Salento: torna il Commissario Santoro in “Il caso Bardi” di Piero Grima Il nuovo avvincente romanzo giallo svela una trama complessa in cui la cronaca locale si intreccia con i fantasmi dello spionaggio internazionale.

Tutto ha inizio da qui …

“Alice Pelano giunse trafelata in redazione, come al solito in ritardo. Era stata assunta da poco più di un anno al quotidiano locale “L’eco del Salento”. Aveva dimostrato fin dai primi giorni curiosità e forte determinazione. Aveva un taccuino sempre con sé sul quale segnava note e indirizzi con attenzione, cercando di imparare tutti i segreti del mestiere. Per questo, seguiva come un’ombra l’anziano caporedattore Aurelio Sparti. In quell’anno aveva dimostrato già una chiara inclinazione per la scrittura e la cronaca. Pur molto timida, era sempre pronta a rimboccarsi le maniche senza badare agli orari. Voleva arrivare a ogni costo a occupare un ruolo di prestigio nel mondo del giornalismo. Il direttore del quotidiano, Fabio Bardi, dopo un lungo colloquio l’aveva destinata alla sezione “eventi”. Quel giorno, per varie vicissitudini familiari, la donna aveva perduto il filobus delle nove.”

Lecce – Un nuovo, intricato mistero attende il commissario Pasquale Santoro. Arriva per gli amanti del genere Il caso Bardi, il nuovo romanzo poliziesco dello scrittore e medico infettivologo Piero Grima edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno. L’opera arricchisce la fortunata saga dedicata al commissario leccese, regalando ai lettori un’indagine in cui le apparenze ingannano fino all’ultima pagina.

Un delitto nella redazione Tutto ha inizio in una fredda mattina di febbraio, quando il corpo senza vita di Fabio Bardi, direttore del quotidiano locale “L’eco del Salento”, viene rinvenuto riverso sulla sua scrivania, ucciso da un colpo di pistola. L’omicidio scuote profondamente la città e l’opinione pubblica. Bardi era considerato un uomo integerrimo, e il suo giornale stava per pubblicare un’esplosiva inchiesta giornalistica su un vasto giro di corruzione e appalti truccati tra la Regione e la potente azienda edile EDILTO. Le prime indagini, condotte dal commissario Santoro affiancato dal fido ispettore Lo Palco, sembrano puntare in un’unica direzione: il giornalista è stato messo a tacere. Tuttavia, l’intuito di Santoro, guidato dalla sua profonda conoscenza dell’animo umano, percepisce delle stonature. La pistola del delitto ritrovata nel cassetto della vittima, misteriosi incontri notturni e una complessa rete di relazioni sentimentali dipingono un quadro molto più stratificato.

Dalla cronaca locale alla Guerra Fredda L’indagine prende una piega del tutto inaspettata quando Santoro scava nel passato di Bardi, portando alla luce legami familiari tenuti rigorosamente nascosti. Le ricerche conducono il commissario nella cripta della chiesa di San Giovanni, svelando una verità sconvolgente che affonda le sue radici negli anni bui della Guerra Fredda. Bardi, figlio di una spia americana infiltrata in Unione Sovietica e uccisa dal KGB in seguito a un tradimento, è vittima di una vendetta trasversale covata per decenni e giunta dal freddo Nord Europa fino al cuore del Salento. Piero Grima costruisce un meccanismo a orologeria perfetto. Come evidenziato dalla critica, “dalla sua penna, affilata come un bisturi, nascono mondi in cui la suspense e la ricostruzione storica si intrecciano magistralmente.”

L’Autore Piero Grima, medico infettivologo e scrittore barese ma salentino d’adozione, unisce il rigore dell’indagine scientifica alla passione per la narrazione. Conosciuto per i suoi romanzi storici e per la fortunata serie del commissario Santoro, Grima si conferma una voce autorevole e originale nel panorama del giallo italiano.

In copertina il commissario Santoro visto da Nedeliko Bajal.

Dati Editoriali Titolo: Il caso Bardi Autore: Piero Grima Editore: I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno Genere: Giallo

Info link nella sezione blog del sito de I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

https://www.quadernidelbardoedizionilecce.it/

Info mail – iquadernidelbardoed@libero.it

Category: Cultura, Libri