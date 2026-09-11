INVITO A VISITARE LA CASA MUSEO SPADA A LECCE DOMENICA 20 SETTEMBRE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Casa Museo Spada di Lecce ci manda il seguente comunicato ___________________

IX Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. MEMORABILIA, Piccoli Musei Grandi Meraviglie. Lecce, oltre 1000 strumenti musicali dal mondo

La Collezione Spada apre le porte per la IX Giornata Nazionale dei Piccoli Musei. Domenica 20 settembre 2026, in occasione della IX Giornata Nazionale dei Piccoli Musei, la casa-museo Collezione Spada di Lecce aprirà straordinariamente le sue porte per offrire ai visitatori un viaggio unico nella storia della musica, attraverso una collezione di oltre mille strumenti musicali realizzati tra il XVII secolo e i primi decenni del Novecento.

L’iniziativa sposa appieno il tema nazionale di quest’anno, “MEMORABILIA – Piccoli Musei, Grandi Meraviglie”, volto a valorizzare l’identità di queste realtà: spazi raccolti capaci di accogliere il visitatore in modo intimo e di ridisegnare il rapporto tra pubblico e patrimonio culturale. Nella dimensione della casa-museo, la distanza istituzionale si annulla, lasciando spazio a una relazione autentica e partecipata.

La Collezione Spada non custodisce solo strumenti provenienti da epoche e culture diverse, ma racchiude un ricco patrimonio iconografico e una biblioteca specializzata con oltre duecento manoscritti e partiture storiche. Per l’occasione, il percorso espositivo tradizionale sarà arricchito da esperienze digitali interattive: grazie a una postazione touch-screen e a codici QR dislocati nelle sale, i visitatori potranno non solo osservare gli oggetti, ma anche ascoltarne la voce e vederli suonare. Un’opportunità per lasciarsi sorprendere da dettagli inattesi, riscoprendo la forza dei piccoli musei: realtà contenute nelle dimensioni, ma grandissime nella capacità di generare meraviglia.

CASA MUSEO SPADA ANTICHI STRUMENTI MUSICALI

via Sindaco Lupinacci 11 LECCE

9° giornata nazionale dei PICCOLI MUSEI

ingresso con contributo volontario e visite guidate dalle 9,00 alle 18,00

per prenotazioni e informazioni collezionespada@gmail.com tel 3287496672

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