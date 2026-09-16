SAN GIUSEPPE DA COPERTINO, VENERDI’ 18 SETTEMBRE LA PROCESSIONE RACCONTATA IN DIRETTA DA WEBTVBEA

(Rdl) _____________Copertino si prepara a vivere la festa di San Giuseppe da Copertino e quest’anno la celebrazione sarà raccontata anche attraverso una grande diretta televisiva sul web.

Nel giorno dedicato al Santo dei Voli, WebTVBea porterà infatti la festa direttamente nelle case degli spettatori con un lungo appuntamento in diretta su YouTube, accompagnando il pubblico attraverso i momenti più significativi della giornata e, in particolare, seguendo la processione di San Giuseppe da Copertino.

Un racconto pensato con un linguaggio moderno e dinamico, capace di unire fede, tradizione, cultura e identità della comunità copertinese.

A condurre la diretta dallo studio centrale sarà Maria Antonietta Vacca, affiancata dalla presenza in studio di Padre Giovanni, che contribuirà con riflessioni e approfondimenti a raccontare il significato religioso della festa e la figura di San Giuseppe.

Ma il cuore della trasmissione sarà anche fuori dallo studio. Gli operatori di WebTVBea saranno infatti presenti nel cuore della festa, realizzando collegamenti e interviste in diretta con i protagonisti della giornata.

Tra gli ospiti e gli interlocutori previsti ci saranno il Sindaco di Copertino, Vincenzo De Giorgi, il parroco don Adriano Dongiovanni, i rappresentanti del Comitato Festa 2026 e Padre Fabio Paciello, Rettore del Santuario di San Giuseppe da Copertino.

Particolare attenzione sarà dedicata alla processione, con immagini dal vivo, testimonianze e collegamenti per restituire agli spettatori l’atmosfera di uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Non soltanto una cronaca della festa, dunque, ma un vero e proprio viaggio televisivo dentro Copertino, per raccontare le emozioni dei fedeli, la devozione al Santo dei Voli e quelle tradizioni che ogni anno tornano a riunire la città.

La diretta sarà inoltre pensata per coinvolgere il pubblico attraverso i social, con interazione e commenti in tempo reale, trasformando gli spettatori in parte integrante del racconto.

Una giornata di festa che, attraverso le immagini e le voci di chi la vive, potrà così essere seguita anche da chi si trova lontano da Copertino.

Perché la festa di San Giuseppe non è soltanto un appuntamento religioso: è memoria, appartenenza, tradizione e identità. E quest’anno sarà anche una grande storia da raccontare in diretta.

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