“Flotilla. In viaggio per Gaza”: L’ON. ARTURO SCOTTO PRESENTA IL SUO DIARIO DI BORDO A COPERTINO DOMENICA 20

(Rdl) _________________ Domenica 20 settembre, alle 17.30, al Cavaliere al Borgo Antico, l’incontro con il deputato del Partito Democratico autore del volume pubblicato da Giunti.

Una testimonianza personale, un diario di bordo e una riflessione sul significato dell’impegno civile e politico davanti alla guerra e alla crisi umanitaria a Gaza. È attorno a questi temi che si svilupperà la presentazione di “Flotilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta”, il libro di Arturo Scotto, pubblicato da Giunti.

L’appuntamento è in programma domenica 20 settembre alle ore 17.30, presso “Il Cavaliere al Borgo Antico” di Copertino.

Scotto, deputato e autore del volume, racconta nel libro la propria esperienza a bordo della Karma, una delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla partita da Genova con l’obiettivo di raggiungere la Striscia di Gaza.

Il volume, 224 pagine, è stato pubblicato da Giunti nel marzo 2026. Il racconto parte dalla scelta dell’autore di salire a bordo della nave, una decisione che, secondo quanto raccontato nel volume, si è intrecciata con dubbi e responsabilità legate anche al suo ruolo istituzionale.

La narrazione entra quindi nel vivo dei giorni trascorsi in mare: l’attesa, la notte dei droni, l’intercettazione della flottiglia, l’arresto e le ore di detenzione che Scotto racconta in prima persona.

Ma “Flotilla” non si limita alla cronaca del viaggio. Il libro affronta anche il rapporto tra esperienza diretta e politica, il ruolo dell’informazione, le reazioni istituzionali e il significato che una mobilitazione internazionale può assumere nel dibattito sui diritti, sulla pace e sulla questione palestinese.

La casa editrice presenta il volume come un intreccio tra testimonianza personale, riflessione etica e politica e interrogativi sulla partecipazione civile.

A portare i saluti saranno Pierluigi Nestola, segretario del PD di Copertino, e Georgia Tramacere, eurodeputata del Partito Democratico.

L’introduzione sarà affidata a Giovanni Petrigliano, della segreteria GD Lecce, mentre a dialogare con Arturo Scotto sarà Giulio Raganato, presidente dei Giovani Democratici della Puglia.

L’incontro offrirà quindi l’occasione per approfondire, direttamente con l’autore, le vicende narrate nel libro e le questioni politiche e umanitarie che stanno al centro della sua esperienza a bordo della Flotilla.

Arturo Scotto è deputato del Partito Democratico e ha ricoperto incarichi parlamentari e di partito. Nel corso della sua attività politica ha partecipato alla fondazione di Sinistra Ecologia e Libertà e successivamente di Articolo Uno, del quale è stato coordinatore nazionale.La sua esperienza politica si è affiancata negli anni a quella sui temi internazionali e della solidarietà, con diverse missioni in Medio Oriente. Proprio l’esperienza maturata attraverso questi viaggi costituisce uno degli elementi di fondo del racconto proposto in “Flotilla. In viaggio per Gaza”.

Un appuntamento, dunque, che porta anche a Copertino uno dei temi più discussi dell’attualità internazionale attraverso la voce diretta di chi quella esperienza ha scelto di viverla in prima persona.

L’appuntamento è per domenica 20 settembre, alle ore 17.30, al Cavaliere al Borgo Antico, Copertino.

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