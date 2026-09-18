IL “Grazie!” DI FARMACIA MIGALI
10 anni di innovazione, oltre 100 anni al vostro fianco!
Da più di un secolo la Farmacia Migali è il punto di riferimento per la salute di tutta la comunità.
10 anni fa abbiamo fatto una scelta importante: rinnovare i nostri spazi e ampliare i servizi per offrirvi una farmacia sempre più moderna e all’avanguardia, senza mai perdere il calore e l’accoglienza di sempre.
Grazie per la fiducia che ci dimostrate ogni giorno. Continuiamo a guardare al futuro, insieme!
Category: Costume e società