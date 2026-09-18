OTRANTO, GIOVANE SORPRESO A SPACCIARE DENUNCIATO A PIEDE LIBERO
(Rdl) ________________ Ieri sera a Otranto agenti della Polizia di Stato del locale Commissariato (nella foto), in servizio di controllo del territorio, hanno denunciato a piede libero un giovane di 24 anni, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupfacenti.
Alla vista dei poliziotti ha cercato di disfarsi di un contenitore di plastica posto all’interno della propria giacca, venendo prontamente bloccato.
Dentro c’erano tre involucri di hashish per un peso complessivo di 5,36 grammi. La successiva perquisizione personale ha portato al rinvenimento di un secondo contenitore con nove involucri termosaldati della medesima sostanza, pari a 12,3 grammi, unitamente alla somma contante di 320 euro ripartita in banconote di vario taglio, sulla cui provenienza l’interessato, privo di occupazione lavorativa, non ha fornito giustificazioni.
Le operazioni sono state estese con una perquisizione presso il domicilio del ventiquattrenne, che ha dato esito negativo.
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