RUFFANO, QUATTRO DENUNCE PER RISSA
(Rdl) __________________ Si sono concluse oggi, con l’identificazione di quattro persone, le indagini sulla violenta lite scoppiata per futili motivi lo scorso 19 agosto in un locale di Mancaversa, marina di Taviano. Ci furono momenti di paura fra tutti i presenti e ingenti danni agli arredi della struttura.
I Carabinieri di Ruffano (nella foto) hanno denunciato a piede libero quattro persone – due originarie della provincia di Foggia e due residenti nel basso Salento – accusate di rissa aggravata.
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