TOH, SIAMO IN GUERRA E NEANCHE LO SAPEVAMO. GLI HOUTHI ATTACCANO LE TRUPPE ITALIANE IN ARABIA SAUDITA

(Rdl) ___________________ FONTE: sito ufficiale del Governo Italiano, Ministero della Difesa _____________

Dalla seconda metà di marzo 2026, a seguito della crisi nell’area del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai Paesi partner, la Difesa italiana ha schierato un dispositivo dell’Aeronautica Militare a supporto delle Forze Armate e di sicurezza di Arabia Saudita, Kuwait e Bahrein.

La Task Force Air – Arabia concorre alla sorveglianza e alla difesa dello spazio aereo, nonché alla protezione delle forze e degli interessi nazionali presenti nell’area.

_________________

Il 1. settembre il Colonnello Simone Agostino Rocca ha assunto il comando della Task Force Air – Arabia, subentrando al Colonnello Michele Schiavi (nella foto). La cerimonia, svolta presso la base aerea “King Fahd” della Royal Saudi Air Force, dà il segno della continuità della missione, impegnata nelle attività di difesa aerea e sorveglianza dello spazio aereo.

Costituita a seguito della crisi nell’area del Golfo e della richiesta di supporto avanzata dai Paesi partner, la Task Force Air – Arabia impiega capacità specialistiche nazionali e contribuisce alla difesa del personale e degli interessi nazionali in un’area di particolare interesse strategico.

______________________

“Questa notte ho seguito personalmente, con la massima attenzione e in contatto con il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, l’evoluzione della situazione in Arabia Saudita, e in particolare alla base aerea di Ta’if, che è stata oggetto di diversi attacchi e dove è presente personale italiano impegnato nell’operazione Inherent Resolve. Non vi sono militari italiani coinvolti. Nell’attacco è stato colpito un velivolo F-2000 italiano, che si trovava all’interno della base e in un’area decentrata. Non ci sono altri danni a mezzi o infrastrutture utilizzati dal nostro personale. Ho chiesto al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Luciano Portolano, al Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze, Generale di Corpo d’Armata Giovanni Maria Iannucci, e al Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, di fornirmi un’ulteriore valutazione, dopo quelle già effettuate nelle scorse settimane, sull’evoluzione del quadro, sulle condizioni del nostro personale e sulle possibili opzioni operative.

Mi è stato riconfermato che erano già state messe in atto da tempo tutte le misure di sicurezza a salvaguardia del personale militare. Tra pochi minuti avrò il primo aggiornamento nel corso di una riunione al Ministero della Difesa. La situazione è seguita con la massima attenzione con l’obiettivo di garantire la piena tutela del nostro personale e di operare con la necessaria responsabilità.”

Così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Category: Cronaca, Politica