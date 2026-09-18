MALDARIZZI ALLA FIERA DEL LEVANTE

Maldarizzi Automotive presenta il Maldarizzi Mobility Mall in Fiera del Levante: oltre 2.000 mq dedicati al futuro della mobilità.

Bari, 19 settembre 2026 – Quest’anno Maldarizzi Automotive conferma la sua presenza in Fiera del Levante raddoppiando gli spazi, le esperienze e le opportunità da scoprire, dando vita a un progetto completamente nuovo: nasce il Maldarizzi Mobility Mall, il primo centro commerciale della mobilità.

Con oltre 2.000 m² di superficie, il doppio rispetto allo scorso anno, lo spazio Maldarizzi si trasforma in una vera e propria passeggiata della mobilità, organizzata in corner dedicati ai diversi Brand e Division. Geely, ZEEKR, Mercedes-Benz, FIAT, MAXUS, Maldarizzi Pre-Owned e KM0 accompagneranno i visitatori tra nuovi modelli, anteprime, offerte e occasioni, dall’elettrico, all’usato e KM0, fino alle soluzioni dedicate alla mobilità professionale.

Per la prima volta Maldarizzi Automotive presenta al proprio pubblico ZEEKR, il nuovo brand premium 100% elettrico del Gruppo Geely che debutta alla Fiera del Levante. Un marchio che combina qualità, tecnologia, cura dei dettagli e un competitivo rapporto qualità-prezzo, rendendo la mobilità elettrica premium ancora più interessante e accessibile. Al Maldarizzi Mobility Mall sarà possibile scoprire ZEEKR X, SUV compatto premium, ZEEKR 7X, sintesi di spazio, comfort e tecnologia, e ZEEKR 7GT, dal carattere più deciso e sportivo.

Tra le novità più attese c’è anche la nuova FIAT Grizzly, che arriva in Fiera pochi giorni dopo la sua prima apparizione al Salone Auto Torino 2026. Grizzly segna infatti il ritorno di FIAT nel mondo dei SUV pensati per le famiglie, puntando su spazio, versatilità e scelta.

Il viaggio prosegue con Geely E2, la nuova urban car 100% elettrica, compatta, e pensata per la vita di tutti i giorni: una vettura che mostra come l’elettrico possa rispondere a pubblici, stili di vita e necessità molto differenti.

Tra le novità, ci sarà anche uno spazio dedicato alla mobilità professionale con MAXUS, la gamma di veicoli commerciali leggeri e pick-up, diesel e 100% elettrici, pensata per rispondere alle esigenze di aziende, flotte, professionisti.

In Fiera del Levante dal 19 al 27 settembre al Piazzale 71: Maldarizzi Mobility Mall, la mobilità, tutta in un unico posto.

Category: Costume e società