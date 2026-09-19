E’ MORTO DAVIDE PENZA, INFATICABILE ATTIVISTA DEL MOVIMENTO 5 STELLE

(g.p.) _________________ “Dopo 2 anni esatti di nuovo? Spero di no, ma intanto i venti dicono tutt’altro“, aveva scritto alla fine dello scorso mese di agosto sul suo diario di Facebook, commentando il riacutizzarsi dei suoi problemi di salute. Qualche giorno dopo, aveva postato un altro messaggio, che risuona adesso in maniera drammatica: “Non telefonatemi non rispondo. Se non rispondo su whatsapp sono impegnato in altre cose“.

E’ morto ieri Davide Penza, 61 anni, di Lecce e in queste ore la notizia sta facendo il giro del Salento, dove era molto conosciuto e da qui sta rimbalzando in tutta Italia, dove egli aveva tante conoscenze per via della sua lunga militanza politica nel Movimento 5 Stelle.

Una militanza pura e dura, che era iniziata a metà dello scorso decennio, quando i Cinque Stelle erano quattro gatti, prima di diventare il fenomeno di massa che tutti conosciamo, e che si era articolata in tutte le battaglie sociali e culturali, prima ancora che politiche, del Movimento di Beppe Grillo delle origini.

“Sempre presente, disponibile e pronto a spendersi per le giuste cause”. Lo stanno ricordando così amici e conoscenti, sui social, con tantissimi messaggi di affetto e sgomento. A ragione. Idealista e attivista infaticabile, questo è stato. “Buono gentile leale”.

I funerali avranno luogo domani domenica 20 settembre alle ore 17.00 nella Chiesa di Santa Rosa.

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