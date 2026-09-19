MUORE ANZIANO COLPITO DA UN FULMINE
(Rdl) _________________ Era andato in spiaggia, località Santa Lucia (nella foto), ieri pomeriggio, a pescare dalla scogliera, insieme ad un amico. Un temporaale improvviso quanto violento li ha sopresi prima che potessero trovare rifugio. E’ stato colpito da un fulmine e la scarica elettrica gli è stata fatale. Inutili tutti i soccorsi per tentare di rianimarlo. E’ morto così Marco Galantino, 70 anni, di Ostuni. Illeso l’amico che lo accompagnava.
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