MUORE ANZIANA MENTRE FA IL BAGNO
(Rdl) ________________ Un altro caso della ormai lunga serie di persone anziane stroncate sulle spiagge salentine da un malore improvviso, dovuto presumibilmente all’affaticamento del corpo per il caldo. Un fenomeno, certo, di ogni estate, ma che quest’anno è stato più frequente del solito, come documentano le notizie di cronaca che abbiamo dato nelle ultimi due mesi. E che purtroppo dobbiamo continuare a dare.
Ieri pomeriggio è morta mentre faceva il bagno in località Punta Pizzo (nella foto), a sud di Gallipoli, Carla Testa, 74 anni, di Albino, provincia di Bergamo, in vacanza in Salento con una compagnia di turisti appassionati di escursioni marine.
Gli amici l’hanno vista in difficoltà in mare e poi scomparire rapidamente prima che potessero soccorrerla.
Il suo corpo è stato recuperato al largo a sera da una motovedetta della Guardia Costiera.
Category: Cronaca