ANCORA INCENDI NEL SALENTO
(Rdl) _______________ Dopo che negli ultimi giorni il triste fenomeno, durato tutta l’estate, sembrava essersi placato, ci sono ancora incendi nel Salento.
Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 settembre, se ne è sviluppato uno a Torre Mozza, una zona ripetutamente interessata da roghi. Le fiamme nell’area vicino a via Nove Fontane, caratterizzata dalla presenza di vegetazione, canneto, cespugli, sterpaglie e scarti di potatura.
Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, si sono avvicinate ad alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione e tanto spavento tra i residenti.
Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, per le operazioni di spegnimento, contenimento e messa in sicurezza. _______________
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Category: Cronaca