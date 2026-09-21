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ANCORA INCENDI NEL SALENTO

| 21 Settembre 2026 | 0 Comments

(Rdl) _______________ Dopo che negli ultimi giorni il triste fenomeno, durato tutta l’estate, sembrava essersi placato, ci sono ancora incendi nel Salento.

Nel pomeriggio di ieri, domenica 20 settembre, se ne è sviluppato uno a Torre Mozza, una zona ripetutamente interessata da roghi. Le fiamme nell’area vicino a via Nove Fontane, caratterizzata dalla presenza di vegetazione, canneto, cespugli, sterpaglie e scarti di potatura.

Le fiamme, alimentate anche dal forte vento, si sono avvicinate ad alcune abitazioni, provocando momenti di forte apprensione e tanto spavento tra i residenti.

Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco, per le operazioni di spegnimento, contenimento e messa in sicurezza. _______________

LA RICERCA nel nostro articolo di oggi

DOPO TRE SETTIMANE MANCANO ANCORA I RISULTATI DELLE ANALISI SUGLI EFFETTI DELL’INCENDIO ALL’ECOCENTRO DI LEQUILE: TANTE LEGITTIME DOMANDE SONO RIMASTE SENZA RISPOSTA

Category: Cronaca

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