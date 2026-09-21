CARABINIERI IN BICI A TRICASE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce _______________

CARABINIERI IN BIKE: A TRICASE LA SICUREZZA E LA VICINANZA AL CITTADINO VIAGGIANO SU DUE RUOTE. L’ARMA DEI CARABINIERI RINFORZA I SERVIZI DI PROSSIMITÀ SUL TERRITORIO DI TRICASE CON L’INTRODUZIONE DELLE PATTUGLIE IN BICICLETTA. UN’INIZIATIVA CHE UNISCE PREVENZIONE, SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E UN DIALOGO ANCORA PIÙ DIRETTO E UMANO CON I CITTADINI.



Un’Arma moderna, sostenibile e sempre più calata nel cuore pulsante della comunità. La Compagnia Carabinieri di Tricase compie un nuovo passo verso l’evoluzione del concetto di tutela e presidio del territorio, introducendo ufficialmente le nuove pattuglie in bicicletta. Un servizio dinamico e innovativo che affianca i tradizionali controlli automontati e appiedati, pensato per rispondere con efficacia ed empatia alle esigenze quotidiane della cittadinanza.



L’impiego delle bike istituzionali rappresenta una scelta strategica e simbolica al tempo stesso. Grazie alla versatilità delle due ruote, i militari dell’Arma potranno muoversi con agilità e tempestività all’interno dei contesti urbani più delicati e frequentati: dai vicoli caratteristici del centro storico alle aree pedonali, dai parchi pubblici ai centri commerciali, fino ai luoghi di maggiore aggregazione sociale e turistica.

Non si tratta soltanto di un potenziamento delle attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano o ai reati di microcriminalità. L’iniziativa incarna appieno la vocazione storicamente legata all’Arma: la sicurezza di prossimità. La bicicletta abbatte le barriere fisiche e concettuali tra il cittadino e le forze dell’ordine, trasformando il Carabiniere in una figura ancora più accessibile, raggiungibile e pronta all’ascolto.



Ogni pattuglia in bike diventa così un punto di riferimento mobile, capace di intercettare piccoli bisogni, raccogliere segnalazioni, offrire assistenza immediata a residenti e visitatori e incrementare in modo tangibile la percezione di sicurezza reale sul territorio. Il tutto con un impatto ambientale pari a zero, nel pieno rispetto dell’ambiente e del patrimonio storico di Tricase.



«Un Carabiniere più vicino è un Carabiniere più facilmente raggiungibile»: è questo il principio guida che anima il nuovo servizio. L’integrazione delle biciclette nella flotta operativa non sostituisce la presenza capillare delle gazzelle e delle stazioni territoriali, ma ne amplifica l’efficacia, garantendo una presenza discreta ma costante là dove i veicoli a motore incontrano limiti di accesso o manovra.

A Tricase, dunque, la sicurezza impara a viaggiare a un ritmo nuovo: un ritmo fatto di ascolto, presenza attiva, sostenibilità e contatto umano. Perché la vicinanza alle persone resta, da sempre, la prima e più importante forma di tutela.



Lecce, 21 settembre 2026

Category: Cronaca