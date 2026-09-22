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TAJANI, LE DONNE, LE GONNE / “Chiedo scusa, non volevo offendere nessuno”

| 22 Settembre 2026 | 0 Comments

(g.p.) _________________ “Mi scuso se delle persone si sono sentite offese da quello che ho detto“. A New York per l’assemblea generale delle Nazioni Unite, Antonio Tajani, dopo tre giorni di polemiche social, ma soprattutto, da quel che è trapelato, anche provenienti dai vertici del suo partito, si è scusato, con una dichiarazione battuta questa mattina dalle agenzie, ed ha poi aggiunto:

“Io non ho mai pensato di offendere le donne, non l’ho mai fatto in vita mia né nella vita privata né nella vita pubblica. Faccio un esempio per tutti: proprio a difesa del diritto delle donne ho nominato e ho voluto nominare ambasciatore in Iran e ambasciatore in Afghanistan due donne proprio per dare un segnale molto chiaro che in tutto il mondo non si possono calpestare i diritti delle donne questo è un esempio ne potrei fare altri cento“.

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LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

TAJANI, LE DONNE, LE GONNE: MA CI SONO ANCORA LE RAGAZZE SERIE?

Category: Costume e società, Cronaca, Cultura, Politica

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