MINORENNI, MA GIA’ SPACCIATORI. LA DROGA CONTINUA A ROVINARE TANTI GIOVANI E LE LORO FAMIGLIE

(Rdl)___________________ Minorenni, ma già spacciatori. La droga continua a rovinare tanti giovani e le loro famiglie. A pochi giorni di distanza dal caso del minore arrestato per spaccio a Galatone, un nuovo caso del genere a Lecce città sabato scorso.

Nella notte agenti delle Volanti della Polizia di Stato hanno arrestato in flagranza di reato un ragazzo di 17 anni, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti lo hanno visto in una strada del centro storico cambiare repentinamente direzione alla vista della pattuglia per cercare di far perdere le proprie tracce nei vicoli adiacenti.

Ritenuto sospetto, il ragazzo è stato bloccato e sottoposto a controllo.

Durante le fasi di identificazione, ha mostrato un evidente stato di agitazione e nervosismo, cercando di giustificare il proprio atteggiamento con un lutto, avvenuto a suo dire poco prima del controllo, circostanza che a più approfonditi controlli non ha trovato riscontro. Invitato dagli operanti a mostrare il contenuto degli indumenti e del borsello a tracolla che portava al seguito, il giovane ha spontaneamente consegnato un involucro con mezzo grammo di hashish, diverse bustine in plastica verosimilmente destinate al confezionamento e un bilancino di precisione.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire all’interno del borsello un ulteriore involucro con 30,9 grammi di hashish contrassegnato dalla dicitura “SUPER CALI FROZEN ICE”, una confezione in plastica con 13,6 grammi di marijuana e una confezione da tabacco con altri 21,1 grammi della medesima sostanza.

I controlli sono stati estesi alla sua abitazione, dove all’interno di una borsa frigo custodita nella camera da letto, gli agenti hanno individuato e sequestrato ulteriori 213,5 grammi di marijuana e mezzo grammo di hashish.

Il pm di turno presso il Tribunale per i Minorenni ha disposto che fosse portato presso un Centro di Prima Accoglienza.

LA RICERCA nel nostro articolo del 14 settembre 2026

Category: Cronaca