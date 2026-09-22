UN ALTRO ARRESTO PER DROGA A LECCE

(Rdl) _________________ Sabato mattina 19 settembre scorso la Polizia di Stato ha arrestato Francesco Bettoli, 46 anni, di Lecce, con precedenti, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I poliziotti hanno controllato di un’autovettura a bordo della quale si trovava un uomo, alla guida, e una donna, seduta sul lato passeggero. Il conducente è apparso subito insofferente alle verifiche e pertanto veniva invitato a scendere dal veicolo.

In quel frangente, con un gesto repentino, l’uomo ha cercato di nascondere all’interno della bocca una bustina di cellophane e, dopo alcuni secondi, espelleva la bustina tentando di disfarsene lanciandola tra le piante di un giardino.

Il tentativo, però, non andava a buon fine. Gli operatori recuperavano immediatamente l’involucro, al cui interno veniva rinvenuta sostanza stupefacente, successivamente risultata essere cocaina, per un peso lordo complessivo di 5,85 grammi.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire ulteriori sostanze e materiale riconducibile all’attività di detenzione e confezionamento. In particolare, veniva sequestrato circa 1 grammo di hashish, oltre a 23 grammi di sostanza da taglio, un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento. Nel corso della perquisizione veniva, inoltre, rinvenuto un manoscritto riportante nominativi e somme di denaro.

L’arrestato si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce.

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