DA SABATO 26 A LECCE LA PERSONALE DELLA PITTRICE SALENTINA PAOLA SCIALPI DEDICATA ALLE DONNE AMATE DA D’ANNUNZIO. L’INAUGURAZIONE CON L’ATTORE IVAN RAGANATO E LA DANZATRICE SOPHIE GUIDA

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Per oltre un secolo sono state raccontate come ombre passeggere, malinconiche ancelle o trofei da esibire per nutrire l’inestinguibile fame creativa di Gabriele D’Annunzio. Oggi, l’arte contemporanea restituisce loro voce, alterità e spessore psicologico, sovvertendo una delle narrazioni più radicate del Novecento letterario italiano.

Dal 26 settembre al 2 ottobre 2026, a Lecce la suggestiva navata cinquecentesca della Fondazione Palmieri, in Vico dei Sotterranei n. 23- luogo dalla formidabile eco simbolica, essendo stato in passato un convento dedicato al “pentimento” e alla clausura femminile – diventerà l’arena in cui si consumerà la rivolta visiva dell’esposizione “GABRIELE D’ANNUNZIO …e le sue MUSE”, mostra personale della pittrice salentina Paola Scialpi. Catalogo edito da I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno con interventi di Antonio Errico, Lucio Galante, Maurizio Nocera.

Artista di calibro internazionale e docente di lunga esperienza, Paola Scialpi compie in questo ciclo di opere un’ardua operazione di “risarcimento”.

Attraverso un uso magistrale, materico ed espressionista della tecnica dell’acquerello, l’artista reinterpreta e corregge le fotografie storiche delle donne che segnarono l’esistenza del poeta. Sotto le sue pennellate riemergono: la fiera inespugnabilità della pittrice Tamara de Lempicka (la donna che lo respinse nelle stanze del Vittoriale); la superba maestà di Eleonora Duse, privata della stanchezza infertale dal romanzo Il Fuoco per risorgere a divinità teatrale assoluta; la bellezza rasserenata della diva globale Lina Cavalieri; la resilienza aristocratica dell’unica, tormentata moglie Maria Hardouin di Gallese e il fascino glaciale della contessa Natalie De Goloubeff.

“La sfida,” si evince dalle note di curatela della mostra, “non era la pedante fedeltà fisionomica al reperto fotografico in bianco e nero, ma la capacità di penetrare le vite di quelle donne per farne emergere l’autentica personalità, liberandole dal peso dell’egemonia maschile.”

Il vernissage inaugurale, previsto per Sabato 26 settembre 2026, non sarà una tradizionale fruizione statica, ma un rito estetico interdisciplinare. Ad amplificare la potenza delle tele sarà il vibrante Omaggio a Gabriele D’Annunzio curato da due eccellenze delle arti performative: il regista e attore Ivan Raganato e la danzatrice e coreografa Sophie Guida, anime della “Compagnia Teatrale SCENA MUTA”.

In un perfetto connubio tra recitazione e movimento, la prosa torrenziale e seduttiva evocata da Raganato si scontrerà con le geometrie coreutiche della Guida, dando forma fisica all’inquietudine, al tormento e, infine, all’indipendenza emotiva delle muse dannunziane.

Ingresso libero.

Titolo Esposizione: CRONACHE DANNUNZIANE …. IL FUOCO E LA CARNE! Le donne di GABRIELE D’ANNUNZIO– Personale di Paola Scialpi

CRONACHE DANNUNZIANE …. IL FUOCO E LA CARNE! Le donne di GABRIELE D’ANNUNZIO– Personale di Paola Scialpi Date e Orari: 26 Settembre 2026 – 2 Ottobre 2026

26 Settembre 2026 – 2 Ottobre 2026 Location: Fondazione Palmieri, Vico dei Sotterranei 23 (Ex Chiesa di San Sebastiano), Lecce

Fondazione Palmieri, Vico dei Sotterranei 23 (Ex Chiesa di San Sebastiano), Lecce Evento Inaugurale: Vernissage multidisciplinare con performance teatrale di “Scena Muta”

Vernissage multidisciplinare con performance teatrale di “Scena Muta” Accessibilità: Ingresso Libero

Ingresso Libero Catalogo : I Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno

Informazioni Biografiche

Paola Scialpi: Nata a Sannicola (LE) nel 1951, già docente presso il Liceo Artistico di Lecce. Con oltre quattro decenni di mostre internazionali e sperimentazioni cromatiche audaci (dai cicli “Tracce di quotidianità” all’innovativa sottrazione della mostra “0.15”), è considerata una delle firme più autorevoli e storicizzate dell’arte pugliese contemporanea.

Scena Muta: Istituita nel 1990 da Ivan Raganato, la compagnia sviluppa progetti di avanguardia teatrale e formazione coreutica a Copertino, distinguendosi per la rigorosa contaminazione dei linguaggi scenici.

Category: Cultura, Eventi