OPERAZIONE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI A SQUINZANO, GUAGNANO E CARMIANO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________________

SICUREZZA, LEGALITÀ E VICINANZA AL CITTADINO: CONTROLLO STRAORDINARIO DEI CARABINIERI NEL NORD SALENTO

L’OPERAZIONE, DISPOSTA DAL COMANDO PROVINCIALE DI LECCE E CONDOTTA DAI CARABINIERI DELLA COMPAGNIA DI CAMPI SALENTINA, HA INTERESSATO I COMUNI DI SQUINZANO, GUAGNANO E CARMIANO. ARRESTATO UN UOMO, TRE DENUNCE E DECINE DI CONTROLLI



Un’azione coordinata, capillare e visibile, pensata per trasmettere ai cittadini una concreta percezione di sicurezza e riaffermare la costante presenza delle Istituzioni a tutela della legalità. È con questo spirito che, nella decorsa serata, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno portato a termine un articolato e straordinario servizio di controllo del territorio, predisposto nell’ambito delle direttive strategiche delineate dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce.





L’operazione ad ampio raggio ha interessato in modo stringente i centri urbani e i principali snodi stradali dei comuni di Squinzano, Guagnano e Carmiano. Attraverso una fitta rete di posti di controllo, pattugliamenti e verifiche amministrative, le donne e gli uomini dell’Arma hanno garantito una cornice di sicurezza ad ampio spettro, vigilando sulla circolazione stradale e sull’osservanza delle prescrizioni da parte di soggetti già sottoposti a misure restrittive.

In questo contesto operativo si inserisce l’esecuzione di un ordine di carcerazione per pene concorrenti, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Lecce – Ufficio Esecuzioni Penali. I militari hanno infatti rintracciato e arrestato un 38enne di Carmiano, già noto alle forze dell’ordine, che dovrà espiare una pena residua di quattro anni e diciotto giorni di reclusione; al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’attenzione profusa nella prevenzione degli incidenti e nel contrasto alle condotte di guida irresponsabili ha portato inoltre al deferimento in stato di libertà di tre persone: una 31enne di San Pancrazio Salentino, la quale si è rifiutata di sottoporsi agli accertamenti per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, un 38enne di San Pietro Vernotico, sorpreso

al volante con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti, ed un 56enne di Guagnano,

il quale, benché sottoposto agli arresti domiciliari, non è stato trovato all’interno della propria

abitazione al momento del controllo.

L’impatto dell’attività si riflette nei significativi volumi operativi registrati durante la serata.

Infatti i Carabinieri hanno identificato 120 persone, di cui 37 già note alle forze dell’ordine,

controllato 53 veicoli e svolto verifiche presso le abitazioni di 25 soggetti sottoposti a misure

limitative della libertà personale, estendendo gli accertamenti anche a 2 esercizi commerciali

della zona. Il bilancio si completa con la contestazione di 6 contravvenzioni al Codice della

Strada e la segnalazione alla Prefettura di Lecce di 5 persone per uso personale di sostanze

verosimilmente stupefacenti.

L’intervento svolto nel Nord Salento testimonia ancora una volta la dedizione quotidiana

dell’Arma dei Carabinieri nell’assicurare la vicinanza alla cittadinanza e nel prevenire ogni

forma di illegalità, consolidando quel patto di fiducia e protezione che unisce la comunità

locale alle proprie Istituzioni.

Si rappresenta che i procedimenti penali sono nella fase delle indagini preliminari e che la

responsabilità degli indagati potrà essere definitivamente accertata soltanto con sentenza

irrevocabile di condanna, nel pieno rispetto del principio di presunzione di innocenza.

Lecce, 23 settembre 2026





Category: Cronaca