BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DEI CARABINIERI. ARRESTATO IN FLAGRANZA PRESUNTO SPACCIATORE LECCESE
(Rdl) ___________________ Brillante operazione antidroga dei Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Lecce che ieri, in servizio di controllo del territorio in città, hanno individuato e fermato un uomo di 52 anni, di Lecce, ritenuto sospetto.
Nella perquisizione personale immediatamente scattata, è stato trovato in possesso di 50 grammi di eroina, oltre a due bilancini di precisione e altro materiale utile al confezionamento delle dosi.
E’ stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.
Si trova ora ai domiciliari, come disposto dal pm di turno presso la Procura della Repubblica.
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