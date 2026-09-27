RESOCONTO E VINCITORI DELLA GARA PODISTICA “Scalata delle Veneri” SVOLTASI QUESTA MATTINA A PARABITA

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Archiviata con successo la 15ª edizione della “Scalata delle Veneri” che nella mattinata di domenica 27 settembre ha visto a Parabita la presenza di oltre 400 atleti partecipanti provenienti da ogni parte della provincia di Lecce, dalla Puglia e dal resto d’Italia.

La manifestazione 2026 organizzata dalla “Podistica Parabita” presieduta da Antonio Tornesello si è annoverata tra i titoli di “Competizione Nazionale degli Ingegneri” e ha visto il patrocinio di Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Parabita, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Comitato Olimpico Nazionale Italiano,Federazione Italiana di Atletica leggera ed è stata valida per l’undicesima prova della gara regionale del circuito “Running in Salento”.

Durante questa occasione, molto attiva è stata anche la collaborazione di “Gruppo emergenza Salento”, Comitato genitori dell’Istituto Comprensivo di Parabita, “Adovos Messapica” di Parabita, Centro Sportivo Italiano e della parrocchia Sant’Antonio di Padova di Parabita.

La gara si è svolta su un giro unico, con un percorso urbano ed extraurbano, asfaltato, sterrato e chiuso al traffico, e ha visto la presenza di salite e discese, dislivelli impegnativi e tratti stretti.

Il percorso di 10,5 chilometri ha avuto il suo inizio e la sua fine in piazza Regina del Cielo in prossimità del parco comunale “Aldo Moro” e si è snodato tra il centro storico, il “Parco Archeologico delle Veneri” (caratterizzato dalla presenza della Grotta delle Veneri), la “Collina di Sant’Eleuterio” e la macchia mediterranea. A presenziare al momento della partenza è stato il presidente della Fidal pugliese, Eusebio Haliti.

A trionfare in assoluto per la categoria generale maschile è stato Zakaria Zakri (00:38:47) di “Atletica Salento Aradeo”, secondo posto per Gabriele Lezzi (00:39: 48) della “Bottazzo Runners A.S.D.”, terzo posto per Daniele Leggio (00:39:57) dell’“A.S.D. Tre Casali”.

Per la categoria femminile, la prima in assoluto per il secondo anno consecutivo è risultata essere Agnese De Luca (00:46:37) “A.S.D. Cursores”, secondo posto per Valentina Pascali (00:48:20) “A.S.D. Saracenatletica” e terzo posto per Piera Pastore (00:48:29) “A.S.D. Podistica Parabita”.

Anche per la categoria degli ingegneri sono stati premiati i primi tre professionisti, (uomini e donne), che sono giunti al traguardo e i primi di categoria.

In contemporanea con la competizione ufficiale, si è dato spazio alla gara non competitiva denominata “Walking delle Veneri”, una camminata veloce di 6 chilometri (aperta a tutti), per la quale non era prevista alcuna classifica e il cui ricavato è stato destinato all’associazione “Angela Serra” per la ricerca sul cancro.

A chiudere la manifestazione ci sono state le premiazioni alla presenza del consigliere regionale pugliese della Fidal, Raimondo Orsini, dell’Amministrazione comunale e del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Lecce, ingegner Francesco Micelli.

A tutti i partecipanti è stato consegnato all’arrivo un pacco di ristoro con prodotti alimentari, gadget e il “Panciotto”. Si tratta di un dolce composto da pasta frolla e ripieno di crema di ricotta, frangipane al cioccolato e caffè,ideato dal signor Rossano Specchiarello, titolare della “Pasticceria Lucia” di Alezio.

Parabita, 27 settembre 2026.

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