di Elena Vada _____________

Oggi “29 SETTEMBRE” è una famosa canzone italiana, uscita nel 1969.

Interpretata da l’ Equipe 84, band capitanata da Maurizio Vandelli, che la rese famosa.

In realtà fu scritta dalla coppie d’oro della musica nostrana: Mogol e Battisti.

Questo singolo, è il terzo che i due scrissero insieme, trovandosi, come sempre, nello studio di Mogol, dove s’ incontravano, dopo mezzogiorno.

Musica diversa, nuova.

Per gran parte dei “matusa” (così chiamavamo i quarantenni, retrogradi), poco orecchiabile e l’ adulterio, narrato nel testo, tema scabroso.

Ma per i “teen-agers” ovvero i ragazzi dell’ epoca: “Bestiale/Figo/Pazzesco….Togo…

Mia nonna spegneva la radio, dicendo: “Elena studia…”

La riaccendevo col volume basso, basso…

Per seguire la Hit-Parade.

Nuovo e strano il testo e pure gli effetti sonori impiegati, vennero considerati il “battesimo” per il “beat” in Italia.

Il brano fu soprannominato “il Sergeant Pepper’s italiano” (famoso concept album dei Beatles 1967), per l’impatto e l’influenza, che ebbe sull’ambiente musicale.

Il testo, è la storia di un tradimento durato una sola giornata, così, con la leggerezza di un’avventura.

La vicenda si svolge nel corso di due giorni consecutivi. Ma, il 30 settembre, il protagonista si sveglia e si precipita a telefonare al suo vero amore, come se niente fosse accaduto, la sera prima.

Il racconto è talmente sfocato e surreale che mi è sempre rimasto il dubbio che l’avventura, il tradimento, non sia avvenuto davvero, ma si sia trattato solo di un sogno.

Chissà?!

La canzone, però, resta ancora bellissima ed emozionante.

Meglio cantata da gli Equipe 84, o da Lucio Battisti?

Lucio in : “parlo, rido e tu, tu non sai perché / t’amo, t’amo e tu, tu non sai perché” canta in modo estremamente espressivo, unendo al canto e alla musica, un riso forzato, che trasforma il significato del testo e lascia perplessi.

Ascoltatela proprio oggi: 29 settembre…

Se ho LP dell’ epoca? Si

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