DIARIO DEL GIORNO / MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE 2026

Buongiorno!

Oggi è mercoledì 30 settembre 2026.

San Girolamo.

A Copertino la nostra collaboratrice Anna Maria Greco compie 57 anni: un affettuoso augurio di buon compleanno!

A Lecce la nostra amica Eliana Forcignanò compie 43 anni: auguri!

Il 30 settembre del 1399 il parlamento inglese accetta Enrico Bolingbroke, Enrico IV, come Re d’Inghilterra. Enrico aveva reclamato il trono per discendenza, diritto di conquista ed elezione, in seguito alla cattura e prigionia di Riccardo, Re d’Inghilterra, ma era stato esiliato da Riccardo il quale si appropriò anche dell’eredità.

Per questo motivo Enrico tornò dall’esilio per portare avanti la sua campagna nei confronti del cugino Riccardo che una volta catturato venne portato al cospetto del parlamento e fu oggetto di trentatré capi d’accusa, ai quali non gli fu permesso di rispondere. Nel conquistare il trono Enrico fu usurpatore nei confronti di Riccardo II e di Edmondo Mortimer, dato che quest’ultimo lo precedeva nel diritto di successione. Questa usurpazione portò a quasi cinquant’anni di distanza alla guerra delle Due Rose. La figura di Enrico Bolingbroke è al centro del dramma storico di William Shakespeare “Enrico IV”.

Oh, mo so cavoli nostri!!!

La famiglia dei cavoli, che comincia a prosperare in autunno, è numerosa, di varie specie, ma tutte salutari. Non devonno mai mancare sulle tavole autunnali perché migliorano la digestione; curano coliti e ucere; combattono l’anemia grazie alla gran quantità di ferro che contengono; aiutano chi è in sovrappeso, in quanto contengono poche calorie, ma saziano; proteggono tutto il sistema cardiocircolatorio, cuore compreso; stimolano il sangue, aiutando a controllare la pressione; elimano sostanze tossiche, risultando di grande aiuto in caso di artriti e reumatismi; difendono il sistema nervoso, specie nella prevenzione dell’ Alzheimer negli anziani; contrastano l’invecchiamento delle cellule; depurano e disintossicano; prevengono le malattie di stagione dei primi freddi.

Proverbio salentino: CI TE OLE BENE TE FACE CHIANGERE CI TE OLE MALE TE FACE RITERE

Chi ti vuole bene ti fa piangere chi ti vuole male ti fa ridere.

I genitori, o i bravi maestri, ti educano al sacrificio, allo studio, al lavoro, ti allenano duramente, affinché tu nella vita possa affrontare qualsiasi avversità.

Chi invece ti accompagna sulla strada del divertimento, dei bagordi, dei facili guadagni, farà di te un incapace ed un balordo.

Category: Costume e società