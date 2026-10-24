BRILLANTE TRAGUARDO PER CARLO DE GIORGI: E’ DOTTORE IN GIURISPRUDENZA

vm_______Un giorno speciale e di grande festa per Carlo De Giorgi, che ha brillantemente conseguito la laurea in Giurisprudenza, coronando con successo un percorso di studi impegnativo e ricco di soddisfazioni.

Con la discussione della tesi, Carlo ha dimostrato grande determinazione, passione e una profonda preparazione nelle discipline giuridiche, tagliando un traguardo fondamentale per il proprio futuro personale e professionale.

A Carlo vanno i più sentiti e calorosi auguri per questo importante successo, con l’augurio che questo titolo sia solo il primo di una lunga serie di traguardi e che la carriera futura gli riservi tutte le gratificazioni che merita.

Al papà Francesco e alla mamma Carmen facciamo gli auguri per il risultato raggiunto dal figliolo.

Congratulazioni al neo Dottore in Giurisprudenza!

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