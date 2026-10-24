L’OMBRA DI ANTONIO CONTE SULLA TRABALLANTE PANCHINA DI LUCIANO SPALLETTI. PURE EUSEBIO DI FRANCESCO SPERA NEL COLPACCIO DEL LECCE

(Rdl) _________________ Reduce dalla brutta sconfitta interna 0 – 3 con la Lazio di domenica scorsa, seguita dal deludente pareggio 2 – 2 con il Rennes in Europa League, la Juventus arriva a Lecce in un’inedita posizione di metà classifica, a 11 punti, staccata di otto lunghezze dalla vetta e appena due in più dei Giallorossi…Insomma, quanto basta e avanza per mettere in discussione a tutti i livelli Luciano Spalletti sulla sua traballante panchina. Si fanno già i nomi dei probabili sostituti e nel totonuovoallenatore si distinguono i colleghi di torinocronaca (da cui riportiamo l’indiscrezione, addirittura di una firma che sarebbe già avvenuta, e foto) che accreditano un clamoroso ritorno di Antonio Conte.

In mezzo e spera di traverso c’è il Lecce, chiamato a confermare la brillante prestazione, gol e risultato di domenica scorsa a Udine.

Ora, è chiaro, maglia bianconera a parte, la Juventus, benchè rimeraggiata dagli infortuni, è ben altra cosa rispetto all’Udinese… E, quanto a infortunati, che deve dire il Lecce, che giocherà chissà per quanto ancora senza Berisha, Ilic, Coulibaly e Pierotti, vale a dire l’intero reparto di centrocampo?

Però qui nel Salento tutti sognano il colpaccio. Pure Eusebio Di Francesco, come ha detto questo pomriggio nella consueta conferenza stampa della vigilia: “La bellezza del calcio è che tutto è possibile. Sarà una partita diversa da Udine, la Juventus dispone di campioni e dovremmo avere la massima attenzione in tutte e due le fasi. Sognare è bello, pensare che si può fare, e giochiamo per dare quelle soddisfazioni. Domani ci sarà lo stadio pieno, dobbiamo essere noi a trascinare con la nostra prestazione”.

Invce, niente conferenza stampa prepartita questa volta per Luciano Spalletti e anche questo fatto inedito è un indizio.

Sulle sue sorti peserà in un senso o nell’altro la partita di domani.

Ottava giornata, Lecce – Juventus si gioca al via del Mare domenica 25 ottobre 2026, arbitra il signor Fabio Maresca di Napoli, fischio di inizio alle 18.00.







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