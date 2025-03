DOPO LA DENUNCIA, ARRIVA L’ARRESTO PER DUE GIOVANI DELLA MALAMOVIDA

Report della Questura di Lecce ___________

Questa mattina la Polizia di Stato di Lecce ha dato esecuzione all’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico emessa a seguito di un’attività investigativa condotta dall’Ufficio volanti coordinata dalla locale Procura nei confronti di due ragazzi italiani, un ventenne ed un venticinquenne entrambi residenti a Lecce. I due, già destinatari di DACUR, sono stati individuati quali responsabili della brutale aggressione avvenuta la notte dello scorso 8 febbraio in danno di un 21enne leccese nei pressi del bar Paolone.

In particolare dalla ricostruzione dei fatti è emerso che i due arrestati avrebbero avuto un primo contatto alle 21.30 con la vittima nei pressi di Porta San Biagio e poi dopo circa due ore si sarebbero incontrati nuovamente nei pressi del bar New Paolone dove, per futili motivi, aggredivano il 21enne con una testata ed un violento pugno alla testa mentre egli era in compagni dei suoi amici.

Il giovane in seguito all’aggressione rimaneva ricoverato in prognosi riservata per alcuni giorni riportando lesioni gravi e traumi ancora in via di guarigione. Fondamentali per la positiva risoluzione delle indagini sono risultate le testimonianze degli amici della vittima e la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona.

Concluse le indagini il GIP, valutata la loro pericolosità ed il concreto pericolo di reiterazione delle condotte, ha ritenuto sussistenti le gravi esigenze cautelari tali da giustificare la misura cautelare dei domiciliari con braccialetto elettronico. Il Questore ha emesso, altresì, nei loro confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale che intima loro di tenere un comportamento conforme alla legge.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 15 marzo 2025

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

I due giovani arrestati sono Joele De Marco, 20 annj, di Lecce, e Jonathan Guido, 25 anni, di Lecce. _________

