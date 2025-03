DUE BRILLANTI OPERAZIONI ANTIDROGA DEI CARABINIERI, SEQUESTRATO ANCHE QUANTITATIVO DI MICIDIALE EROINA

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________



Continuano in tutta la Provincia le operazioni di controllo del territorio dei carabinieri per prevenire situazioni di degrado legate al traffico di stupefacenti. Altri due spacciatori sono finiti in manette.



Il primo pusher arrestato è un 49enne di San Cesario già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali. L’indagine è stata condotta dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Lecce, che dopo aver controllato per alcuni giorni le abitudini dell’uomo, venerdì sera sono entrati in azione e lo hanno fermato per un controllo.

A casa sua, gli uomini dell’Arma hanno trovato nascosti nella camera da letto ben 160 grammi di eroina “brown sugar”, un tipo di droga che deve la sua fama ad un celebre brano dei Rolling Stones, chiamata così per il suo colore che ricorda il caramello o lo zucchero di canna. Oltre alla droga, è stato sequestro tutto il materiale per pesare e confezionare le dosi da spacciare, fra cui un bilancino di precisione. Inoltre, sono stati sequestrati 150 euro in contanti ritenuti provento dell’attività di spaccio.



La seconda indagine antidroga è stata invece portata a termine lo stesso giorno a Poggiardo, dai carabinieri della caserma locale, che hanno chiuso il cerchio intorno ad un ventenne sospettato di aver messo in piedi un giro di spaccio di cocaina. I primi appostamenti sono serviti a studiare la situazione, poi i militari dell’Arma si sono organizzati per cercare di mandare a monte i piani del ragazzo.

Quando i carabinieri hanno fatto ingresso nell’abitazione del giovane, che vive stabilmente a casa della nonna, hanno potuto approfittare del fattore sorpresa, dato che stava ancora dormendo. Invitato a tirare fuori tutta la droga in suo possesso, lui ha consegnato soltanto pochi grammi di hashish che aveva a portata di mano nella sua camera, forse convinto che sarebbe bastato quel gesto di collaborazione per evitare la perquisizione. I militari dell’Arma, invece, hanno voluto andare a fondo della questione e sono così arrivati a perquisire il garage, dove hanno trovato sotto il sellino di uno scooter nella sua disponibilità una ventina di dosi di cocaina, nonché tutto il necessario per preparare le palline da vendere.



Dopo aver illustrato i dettagli delle due operazioni al Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Lecce, il 49 enne di Lecce e il 20enne di Poggiardo sono stati arrestati con l’accusa di “Detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio”, invece la droga sequestrata sarà analizzate in laboratorio per appurare il principio attivo.

Per entrambi sono stati disposti gli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

Si precisa che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari, per cui l’indagato è da ritenersi innocente fino a sentenza definitiva.

Lecce, 15 marzo 2025.

__________

AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it

I presunti spacciatori arrestati sono Davide Miglietta, 49 anni, di San Cesario di Lecce, con precedenti specifici; e Lorenzo Presta, 20 anni, di Poggiardo.

Category: Cronaca