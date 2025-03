LA RIFLESSIONE / COSE PORSCHE

di Giuseppe Puppo ____________

Dopo che ieri pomeriggio abbiamo dato per primi la notizia, oggi, nel nostro articolo immediatamente precedente, Graziano De Tuglie, che da anni segue la vicenda per leccecronaca.it, l’ha già commentata da par suo.

Mi sia consentito sia pur in estrema sintesi aggiungere solo una breve riflessione al riguardo.

E’ una vittoria di tutti quelli che si spendono in difesa del nostro territorio, come è noto assediato dalla desertificazione, sia fisica, sia culturale e oltraggiato dalle speculazioni, quelle riuscite e quelle tentate ancora in atto.

Se non ci occupiamo – qui parlo per me, dal punto di vista giornalistico – di queste robe qua, di grazie, di che dovremmo occuparci?

Una vittoria di contenuti che non dovrebbero avere connotazioni di sorta.

Mi piace citare un passaggio del commento diffuso dall’associazione Custodi del Bosco d’Arneo:

“Abbiamo vinto una battaglia che in pochi credevano fosse possibile vincere.

Ci siamo mobilitati ogni giorno, abbiamo messo in gioco il nostro spirito, i nostri corpi, i nostri sonni, la nostra anima per una lotta ad armi impari, una di quelle che è facile credere siano perse in partenza.

Abbiamo scritto una pagina che resterà nella storia dell’attivismo salentino, una lotta in difesa di una terra, la nostra, che ha valicato i confini non solo della nostra regione, ma anche quelli internazionali.

Una storia che, un giorno, potremo raccontare ai nostri figli e alle nostre figlie, ai nostri e alle nostre nipoti per ricordare loro che unendosi, lottando assieme è ancora possibile proteggere questo nostro unico e meraviglioso pianeta.

Per raccontare loro che i popoli possono ancora sperare di determinare le loro sorti”.

Una battaglia, ecco, è il termine giusto.

Condotta però con il metodo della non violenza e in maniera coinvolgente.

Quando, l’11 maggio dello scorso anno, i Custodi sfilarono in corteo a Lecce città, ne fui entusiasta: non avevo mai visto un corteo così bello, e sì che sono cinquanta anni che seguo manifestazioni di piazza, prima da ragazzo nella mia educazione sentimentale, poi da giornalista per raccontarle.

Ancora, una vittoria resa possibile appunto dalla capacità di coinvolgere, anche a livello internazionale, senza pregiudizi ideologici, spiegando, documentando e chiamando a raccolta le varie sensibilità personali, dei singoli cittadini, con azioni dimostrative, accorate e partecipate.

Sono due insegnamenti su cui faremmo bene a meditare, per saperle adottare nel prossimo futuro, su tutti i fronti in cui vogliamo continuare a spendere un po’ del nostro tempo migliore. ___________

