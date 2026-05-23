E’ USCITO IL LIBRO “Volevo solo scrivere di musica” DI ROBERTO MOLLE, CHE HA RACCOLTO DIECI ANNI DI SUOI ARTICOLI SU leccecronaca.it SULLE TRACCE LASCIATE ATTRAVERSO L’ITALIA, IL REGNO UNITO E GLI STATI UNITI (E RITORNO)

(Rdl) _________________ Voleva solo scrivere di musica, dal 1980, quando, da ragazzo, cominciarono il suo interesse prima e la sua passione poi. Lo ha fatto.

“Dieci anni di ascolti, appunti, articoli, concerti, incontri. Tutto raccolto in 400 pagine: suoni, parole, luoghi, musicisti. Una mappatura geo-sonora che, partendo dal Salento, insegue le tracce lasciate attraverso l’Italia, il Regno Unito, gli States e ritorno. Oltre cento musicisti, una sessantina di album, un po’ di concerti, tante storie e interviste”

– ha detto Roberto Molle nell’annunciare l’uscita del suo libro “Volevo solo scrivere di musica” (Giorgiani Editore), e così ha proseguito:

“L’ho pensato come un doppio vinile: lato A, dischi; lato B, concerti; lato C, storie; lato D, interviste. Oltre cento musicisti, una sessantina di album, un po’ di concerti, tante storie e interviste. Dieci anni condensati tra le pagine di un libro: il mio modo di sentire e intendere la musica”.

Sarà in vendita su Amazon da metà giugno.

Intanto Roberto Molle (nella foto di copertina) lo ha presentato in anteprima nella ‘sua’ Ugento venerdì 15 maggio, prima tappa di un vero e proprio tour che, come uno dei musicisti dei quali ha scritto, lo vedrà nei prossimi mesi in giro per il Salento, l’Italia e l’Europa.

La prossima sarà giovedì 28 maggio alle 18, a Taurisano, nella biblioteca comunale di via Roma 5: porta i saluti istituzionali l’assessore comunale alla Cultura Quintino Rizzello, introduce Irene Abigail Piccinini, dialoga con l’autore Gianni Orlando.

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