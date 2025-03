UN ARRESTO PER ESTORSIONE

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce _________

In data odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Lecce hanno dato esecuzione ad un’Ordinanza di Custodia Cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, nei confronti di un soggetto leccese pluripregiudicato, per ipotesi di reato di estorsione.

Le investigazioni, delegate dalla locale Procura della Repubblica ed eseguite dalle Fiamme Gialle del Gruppo Guardia di Finanza di Lecce, hanno consentito di ipotizzare responsabilità penali in capo al soggetto, il quale in più occasioni avrebbe formulato, nei confronti di una coppia salentina senza fissa dimora, richieste di denaro, per consentirle di sostare, a bordo della propria autovettura, in un’area della periferia cittadina.

A fronte della loro reazione, l’indagato reiterava le richieste, dapprima minacciando le due vittime con una pistola puntata alla testa, in un’altra circostanza incendiando il veicolo nel quale dormiva la coppia ed infine colpendo la donna con un pugno al volto, costringendola a ricorrere alle cure ospedaliere.

Il destinatario del provvedimento è stato tradotto dai ‘Baschi Verdi’ del capoluogo leccese presso la casa circondariale di Lecce – Borgo San Nicola, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità degli indagati sarà definitivamente accertata solo all’esito di sentenza irrevocabile di condanna.

L’operazione sottolinea il costante impegno della Guardia di Finanza nella tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica nonché a contrasto di ogni forma di criminalità, nella consapevolezza che in tal modo si restituisce competitività e legalità al mercato, favorendo gli investimenti e lo sviluppo imprenditoriale.Nulla osta A.G.:concesso

