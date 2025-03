LA DENUNCIA / CINQUANTA ANNI DI SOLITUDINE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’associazione Sportello dei Diritti ci manda il seguente comunicato ________

Orrori a Lecce: il moloch di cemento armato di viale Ugo Foscolo. Decenni di abbandono su una delle arterie più trafficate della città. Lo “Sportello dei Diritti”: perchè nessuno interviene?

Continua il viaggio dello “Sportello dei Diritti” tra gli orrori della città di Lecce, meravigliosa nel suo “centro storico” e non solo, ma che a tratti presenta ancora dei “colpi nell’occhio” ai cittadini e ai tanti visitatori che non si spiegano come mai a pochi passi dal centro si possano vedere, abbandonati da decenni, strutture come quella di viale Ugo Foscolo, un vero e proprio moloch di cemento armato che si staglia sulla sinistra di chi percorre il viale con direzione “Maglie”.

Un obbrobrio rustico di colonne e tramezzi che non si sa più da quanti lustri offende l’intera città senza che nessun intervento, quantomeno a copertura, sia stato mai realizzato.

E allora è lecito chiedersi, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, come mai nessuno privato o pubblico che sia abbia deciso d’intervenire.

Non è possibile che dopo tanti anni, forse più di trenta (vero, qui a Santa Rosa noi ora entrati nella così detta ‘terza età’ ce lo ricordiamo ancora, quando iniziarono quei lavori, saranno passati cinqunta anni e più… Ndr) questa struttura permanga con la sua inquietante presenza sulla circonvallazione cittadina. Cosa intende fare l’amministrazione comunale dopo quest’ennesima pubblica denuncia?

