LA VITA DI SAN GIUSEPPE DA COPERTINO SCRITTA DA PADRE GIOVANNI G. IASI

Note editoriali di Roberta Marra (268 pagg. 12 euro. Nella foto: l’autore) ____________

Lunedì 31 marzo 2025 alle ore 19.30, il Salone parrocchiale della chiesa Santa Famiglia a Copertino (Via Cigliano)accoglierà la presentazione ufficiale del volume di p. Giovanni G. Iasi dal titolo “A bocca aperta. Vita di San Giuseppe da Copertino” edito da Edizioni Esperidi.

Sono previsti i saluti del parroco della parrocchia ospitante don Quintino Venneri, del sindaco di Copertino Vincenzo De Giorgi, di p. Matteo Ornelli superiore del convento di S. Giuseppe da Copertino, p. Daniele Maiorano ofmconv ministro della nuova provincia dei Frati Minori Conventuali “S. Giuseppe da Copertino” e del vescovo della diocesi di Nardò-Gallipoli sua eccellenza mons. Fernando T. Filograna.

Relazioneranno: p. Massimo Vedova ofmconv docente di Spiritualità al Seraphicum e all’Antonianum di Roma, e il vescovo emerito della diocesi di Terni-Narnia-Amelia sua eccellenza mons. Giuseppe Piemontese ofmconv. La serata sarà moderata dal prof. Mimino Esposito, sarà inoltre presente l’editore Claudio Martino.

Info: 389 566 1849. Ingresso libero.

Il libro. L’autore, p. Giovanni G. Iasi, sacerdote ofmconv, ci regala una nuova biografia del “santo dei voli” Giuseppe da Copertino, raccontando la storia meravigliosa e prodigiosa di un uomo che ha fatto della sua povertà una ricchezza per tutti. Come in un diario, p. Giovanni racconta di San Giuseppe, al secolo Giuseppe Maria Desa, attenendosi a ciò che la storiografia ha tracciato, arricchendola con le proprie considerazioni ed esperienze personali. Il volume è suddiviso in quattro parti: Memorie Copertinesi (1603-1638), Memorie Napoletane e Romane (1638-1639), Memorie Assisiane (1639-1653), Memorie Marchigiane (1653-1663). Scrive nella prefazione p. Massimo Vedova “Abbiamo una nuova biografia di San Giuseppe da presentare al benevolo lettore! Davvero c’era bisogno di un nuovo libro che narrasse le vicende bio-agiografiche già raccontate? Innanzitutto balza agli occhi il racconto nelle prime pagine del prodigio del cuore di Giuseppe che benedice i suoi devoti dalla Stalletta… Come ringraziamento per questo evento eccezionale sembra nascere questo volume. “A bocca aperta”, non vuole essere solo un’espressione di meraviglia per gli eventi esteriori di elevazione fisica, estatica, ma soprattutto il segno di uno stupore intimo circa la qualità spirituale del tenore di vita condotto dal Copertinese”.

L’autore. Padre Giovanni Iasi (al battesimo Goffredo) è un sacerdote dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali di Puglia, nato a Neviano (Le) nel 1944. Ha svolto molteplici attività pastorali: nel settore vocazionale giovanile, nelle Parrocchie di Corato, Bari-Japigia, Spinazzola, nei Santuari di Copertino e Lucera. Fin da giovane ha coltivato la passione dello scrivere: sulle riviste Il Santo dei Voli (Copertino) e Il Padre Maestro (Lucera) delle quali è stato direttore. Con altri ha fondato e diretto per qualche anno Il sentiero, mensile di informazione della Diocesi di Lucera-Troia. Ha pubblicato nel 2007 il suo primo libro Storie piccole (antologia di cose vissute: cronache sublimate, emozioni infantili, utopie possibili). Nel 2012 ha pubblicato per le edizioni LDC di Torino Un Maestro e un Amico (San Francesco Antonio Fasani: 1681-1742).

Category: Cultura, Eventi