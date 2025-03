LECCE, MAI ABBASSARE LA GUARDIA: QUANTO MANCA ALLA SALVEZZA?

Un ko che può pesare inevitabilmente sulla classifica e rendere così un po’ più difficoltoso e teso il finale di stagione, che sarà tutto da giocare, cercando di non commettere più passi falsi. Può davvero essere riassunta così la sconfitta del Lecce sul campo del Genoa. Gli uomini di Giampaolo restano coinvolti nella corsa salvezza e la sensazione è che, vedendo andamento, risultati e calendario, tutto sarà in ballo fino alla fine e fino all’ultima giornata. Ma a che cosa possono affidarsi i pugliesi per mantenere la massima serie? In realtà, da dire e da raccontare, c’è davvero tantissimo. Perché gli spunti d’analisi e di riflessione non possono certo essere pochi.

Non vi è dubbio che la pausa per le Nazionali aiuterà tutto l’ambiente, in primis tecnico e squadra, a riordinare le idee e quindi anche a studiare eventuali soluzioni, magari anche da un punto di vista tattico. Una delle poche certezze dei giallorossi è sicuramente Nikola Krstovic. A parlare per il montenegrino sono i numeri, visti i 10 gol stagionali. E, nelle ultime settimane, il classe 2000 è in grandissima forma, per non dire in stato di grazia, come dimostrano i tre gol in due partite. Insomma, i salentini sanno a chi aggrapparsi. Anche perché i prossimi impegni saranno tutt’altro che semplici.

Le sfide con Roma, Juventus, Atalanta e Napoli infatti caratterizzeranno il periodo che va dalla fine di marzo all’inizio di maggio. Un mesetto circa che sarà a dir poco complicato e dove gli scontri diretti con Venezia e Como possono, senza troppi giri di parole, essere definite come le sfide da non sbagliare assolutamente. Insomma, sei partite che potranno decidere e valere la salvezza. Dunque serve uscire da un momento complicato e fare i conti con i propri errori e le illusioni. Illusione che forse, con la vittoria, risalente a fine gennaio, sul campo del Parma aveva fatto pensare a molti a un girone di ritorno un po’ più tranquillo e sereno. Ma ormai non si può più pensare al passato.

Ma che cosa dicono bookmaker e pronostici? «Analizzando le quote aggiornata sul campionato di Serie A, il Lecce sembra avere maggiori possibilità di salvezza, rispetto a un Monza oramai, nonostante un sussulto d’orgoglio e di carattere, praticamente già condannato e a un Venezia che non riesce più a vincere. I pugliesi paiono avere anche qualcosa in più, quindi una quota retrocessione più bassa, di un Empoli in caduta libera e di un Parma in vera e propria crisi di risultati, nonostante l’arrivo di Chivu in panchina», ci spiegano gli esperti di VinciTu.

«Dunque si può provare a essere ottimisti, anche se la classifica porta un intero popolo a stare con il fiato sospeso. Il campo sarà, come sempre, il luogo dove cominciare la risalita, con le partite contro Roma e Venezia, che, pur essendo, sulla carta, molto differenti, possono essere il crocevia di un’intera stagione», concludono da VinciTu.

Giampaolo lo sa e dovrà capire come giocarsi al meglio le carte. Perché i gol di Krstovic non bastano. La salvezza passa da uno spirito di squadra probabilmente un po’ da ritrovare.

