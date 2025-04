BCC LEVERANO SEMPRE PIÙ ALLA CONQUISTA DEL SALENTO. INAUGURATA STAMANI LA NUOVA FILIALE DI SUPERSANO. A LECCECRONACA.IT LE CONSIDERAZIONI DEL PRESIDENTE DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, LORENZO ZECCA E DEL SINDACO DI SUPERSANO, BRUNO CORRADO.

di Carmen Leo ______ “Un ulteriore importante traguardo raggiunto dalla Bcc di Leverano, che ci conduce oggi ad aprire a Supersano, e in un territorio in cui saremo pronti ad intrecciare solide relazioni con i suoi abitanti e le sue imprese commerciali, artigianali e agrituristiche. Un’altra significativa tappa in un cammino che parte da molto lontano, ossia dal 1952, quando abbiamo aperto la nostra prima sede storica della Banca di Credito Cooperativo a Leverano, e che ai nostri giorni estende l’orizzonte in altre rilevanti piazze in cui si intende aprire, quali Casarano, Ugento e Tricase.

Dagli incontri avuti con il sindaco, con l’amministrazione locale, con i cittadini e gli imprenditori, abbiamo appreso che la cittadinanza di Supersano ha bisogno di riconoscersi sempre di più in una Banca del Territorio, in cui si privilegia un rapporto diretto e umano e in cui si svilupperà una finanza etica che non guarda solo ai numeri, ma al benessere economico e sociale”.

Così Lorenzo Zecca (secondo da sinistra nella foto sopra), di Leverano, Presidente della Banca di Credito Cooperativo fondata nel suo comune di nascita, al momento del taglio del nastro della cerimonia di inaugurazione della nuova filiale a Supersano, in Piazza Margottini n. 12, avvenuta nella mattinata di oggi 4 aprile.

Si amplia, pertanto, la rete commerciale della BCC di Leverano, che con questa nuova apertura nel basso Salento annovera ben 13 filiali, e orienta la sua direttrice di sviluppo proprio verso l’area Sud della penisola salentina.

La zona di competenza della BCC abbraccia 54 Comuni, per un bacino di utenza pari a circa 600 mila abitanti.

La celebrazione di inaugurazione di oggi ha visto la partecipazione delle autorità civili e religiose locali, i collaboratori della stessa Banca, gli imprenditori locali e i cittadini accorsi per l’occorrenza.

“Siamo orgogliosi che la nostra cittadinanza abbia meritato l’attenzione per l’apertura di una Banca così diffusa nel Salento.

Siamo fieri che la BCC di Leverano abbia creduto nel nostro territorio, in quanto sposiamo i valori che guardano allo sviluppo economico e finanziario per le nostre imprese e famiglie, e che rientrano, peraltro, in un contesto di mutualità e sviluppo sociale verso il Bene Comune.

Una sintonia di intenti affiorata dai primi incontri avuti con il Presidente Zecca e il

Management aziendale, e che siamo sicuri crescerà in concreto grazie alla filiale aperta nel cuore del nostro Paese, e grazie soprattutto ad un rapporto diretto che darà risposte immediate ai nostri bisogni”.

Questo quanto dichiarato dal Sindaco del Comune di Supersano, dott. Bruno Corrado, che vediamo nella foto sopra accanto al Presidente Zecca.

Dopo la benedizione della struttura da parte del Parroco, Don Ippazio Nuccio ( in primo piano nella foto sopra) e il classico taglio del nastro a cura dei vertici bancari e cittadini coinvolti, Bcc di Leverano entra a pieno titolo nel cuore di Supersano e fissa le sue radici solide per sviluppare il suo modello di “Banca Amica del Territorio”.

La Banca di Credito Cooperativo di Leverano è un istituto bancario che sta guadagnando sempre più ampio terreno su una altrettanto vasta area, da nord a sud del nostro Salento, poiché ha improntato la propria politica di marketing sull’ascolto e su un’attenta analisi di quelli che sono i bisogni reali dei suoi clienti, dedicando loro cura e attenzione, accompagnandoli in tutte le fasi delle esigenze finanziarie, grazie al personale altamente specializzato e formato per rispondere a tali necessità.

È questa la vera Forza e la grandezza di BCC, quella che la rende una Banca che agisce col Cuore, più che con le spietate logiche di interesse che caratterizzano in negativo il mondo dell’alta finanza.

E solo una Banca nata nel territorio di appartenenza può conoscere le più urgenti necessità del territorio stesso, e venire così incontro pragmaticamente a quelle che sono le reali richieste di una utenza esigente.

Il segreto del successo di BCC, e tutte le recenti nuove aperture lo testimoniano inconfutabilmente, risiede nel farsi portavoce di valori autentici, giacchè vere sono le persone che si spendono a tutti i livelli per portare sempre più in alto il nome dell’amministrazione di appartenenza.

Dunque, non ci resta che constatare che la Fiducia si conquista con i fatti, non con le vacue parole, con i risultati, non con le vuote promesse.

Le nostre vivissime congratulazioni a BBC LEVERANO per questo ennesimo considerevole risultato e…AD ALTIORA SEMPER!!!

Category: Costume e società