ALLA SCOPERTA DELL’ARCA PERDUTA. IL PRIMO PERCORSO NELLA PREISTORIA DA NARDO’ A PORTO SELVAGGIO DOMENICA 6

SCOPRIRE LE RADICI DELLA PUGLIA, OTTO GIORNATE SULLE TRACCE DELLA PREISTORIA

Si parte domani nel parco di Porto Selvaggio. Il Comune di Nardò è partner di progetto

Tra aprile e giugno, NOMOS Servizi per la Cultura del Patrimonio propone Tracce, un ciclo di otto domeniche di esplorazione del patrimonio archeologico e paesaggistico pugliese. Itinerari differenti, ma accomunati da un tema centrale: la Preistoria. I percorsi si svolgeranno prevalentemente in bicicletta e a piedi, dalla provincia di Bari a quella di Lecce, calibrati su un basso livello di difficoltà, per coinvolgere anche un pubblico non esperto.



L’obiettivo è quello di incrementare la riconoscibilità del territorio pugliese attorno alla Preistoria e, più in generale, ai luoghi della cultura e al patrimonio materiale e immateriale, storico, culturale e naturalistico, che caratterizzano le diverse aree della regione. Il coinvolgimento di Comuni ed enti, associazioni e imprese locali ha, infatti, lo scopo di realizzare una rete di territori e operatori, per ampliare l’offerta e promuovere, in maniera sostenibile, lo sviluppo culturale, economico e sociale, anche in periodi di bassa stagionalità turistica.



La Puglia custodisce un patrimonio straordinario ed essenziale per la ricostruzione della più remota storia del Mediterraneo. Dai più antichi ritrovamenti in Gargano, alla diffusione, prima di Homo neanderthalensis e poi di Homo sapiens, in tutta la regione, fino ai monumentali siti neolitici e dell’età dei metalli. Ovunque sono presenti tracce che connettono luoghi e persone apparentemente distanti nel tempo e nello spazio. Un ecosistema che parla di biodiversità, di storie e di emozioni.

Da questa ampia diffusione di attestazioni del passato deriva il nome del progetto stesso, Tracce, che evoca la riconoscibilità, ma anche la labilità di segni che ci permettono di riconoscere le attività svolte dall’uomo sul territorio e il trascorrere del tempo. Contemporaneamente, il termine rappresenta i tracciati che i gruppi umani del passato hanno seguito nel corso dei loro spostamenti, a partire dalle fasi più antiche, attraversando, e dunque connettendo, aree distanti della regione; richiama, inoltre, il nome che oggi viene utilizzato per definire un percorso in bicicletta.



Tracce è stato selezionato dalla Regione Puglia nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) Puglia 2014-2020. Asse VI – Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche, in attuazione del Piano Strategico del Turismo “Puglia365” e del progetto “Prodotto Turistico”, nel quadro dell’intervento denominato “Avviso Pubblico Prodotti Turistici”.

Il progetto si avvale di un responsabile scientifico che garantisce la qualità e l’approfondimento dei contenuti culturali, Dario Massafra, e di una forte compagine partenariale costituita da operatori con esperienza pluriennale in ambito turistico e culturale.



Ad affiancare NOMOS nell’attuazione degli itinerari, l’agenzia viaggi e tour operator Federiciano Travel s.r.l.s., responsabile della commercializzazione e promozione delle attività in Italia e all’estero; Dinamo s.r.l., impegnato nella progettazione e sviluppo delle azioni di comunicazione; la ditta EH di Gennaro de Concilio, coinvolta per la fornitura delle biciclette e dell’attrezzatura necessaria allo svolgimento dei percorsi su due ruote.



Le attività delle singole giornate si svolgeranno, inoltre, con la collaborazione di Associazione Culturale Archès, Ethra Società Cooperativa a r.l. e Impact Cooperativa Sociale a r.l. ONLUS. I Musei e i luoghi della cultura coinvolti nel progetto sono il Museo della Preistoria di Nardò, il Museo Archeologico di Castro “Antonio Lazzari” e il Polo Biblio-museale regionale di Lecce, a cui afferiscono il Museo Archeologico “Sigismondo Castromediano” e il Castello di Acaya.

Per questa fase di avvio, i Comuni coinvolti dalla rete territoriale ricadono nelle province di Lecce (Castrignano del Capo, Castro, Gagliano del Capo, Giuggianello, Giurdignano, Lecce, Maglie, Melendugno, Nardò, Otranto, Salve, Santa Cesarea Terme e Vernole), Brindisi (Francavilla Fontana e Ostuni), Taranto (Ginosa e Taranto) e Bari (Altamura).



Tracce prenderà avvio domani, domenica, 6 aprile, nel territorio di Nardò. Il Comune di Nardò è partner di progetto in qualità di ente gestore del Parco Naturale Regionale “Porto Selvaggio-Palude del Capitano” e direttamente coinvolto in due degli otto itinerari, per la sua straordinaria importanza nella ricostruzione delle fasi più antiche della regione.

Ecco il calendario dei percorsi.

Domenica 6 aprile, Traccia 1, Nardò-Porto Selvaggio; domenica 27 aprile, Traccia 2, Maglie-Otranto; domenica 4 maggio, Traccia 3, Ostuni-Francavilla; domenica 11 maggio, Traccia 4, Salve-Leuca; domenica 18 maggio, Traccia 5, Altamura-Ginosa, domenica 25 maggio, Traccia 6, Roca-Lecce, domenica 1° giugno, Traccia 7, Nardò-Taranto; domenica 8 giugno, Traccia 8, Giuggianello-Castro.



La partecipazione a ogni giornata è gratuita, ma è necessaria la prenotazione al numero 349 6799790 (Silvia Strafella), disponibile anche per ulteriori informazioni. _________

