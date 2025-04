IL PREPARTITA / LECCE – VENEZIA, AL VIA DEL MARE, DOMENICA 6 ORE 12.30

(Rdl) ________ Alla trentunesima giornata, otto, compresa questa, al termmine del campionato, il Lecce, dopo cinque sconfitte di fila, con l’acqua alla gola, ma ancora sopra la linea di galleggiamento, a 25 punti, cerca la vittoria scacciacrisi; il Venezia, affondato a 20 punti, cerca di riemergere. ne ha ancora la possibilità, sia per la matematica, sia per le logiche calcistiche, dal momento che ha sempre combattuto sul campo.

L’allenatore dei lagunari Eusebio Di Francesco ha tenuto ieri la tradizionale conferenza stampa della vigilia. Ecco una sintesi delle sue dichiarazioni.

“Non è la partita della vita, ma è importante. La prima di una serie dove dovremo avere intelligenza, equilibrio, sapendo che ci saranno più partite all’interno di una stessa partita.

E’ sulla carta equilibrata, loro hanno più punti di loro, ma le partite sono sempre meno e diventano sempre più importante. Ribadisco: sono convinto che non sia la partita della vita. Per vincere servono i gol. Ma l’errore più grande è pensare che sia solo una cosa legata agli attaccanti puntando il dito su di loro: i gol passano da tutta la squadra.

…Lasciando il passato alle spalle, il presente dice che sarà una partita differente, nel momento cruciale della stagione, dove nessuna delle due può toppare…



…Non dirò mai la formazione, ma non c’è un undici ideale, c’è una squadra ideale, pensando anche a quelli che sono fuori….

La mia filosofia è quella di cercare di tenere tutti i giocatori pronti e preparati. Tutti diventano importanti in questo momento della stagione e tutti devono ricordarlo”.

L’allenatore dei Salentini Marco Giampaolo (nella foto) ha parlato questo pomeriggio. Ecco una sintesi dele sue dichiarazioni.

“La squadra si è allenata bene, ha fatto le cose per bene. La serie di sconfitte chiaramente non è salutare: tolgono sicurezze e autostima. La settimana però è stata buona, la squadra ha fatto le cose per bene per prepararsi a una partita molto importante…

Da questo brutto momento si esce senza perdere la testa, con lucidità. Non individualmente e non con comportamenti rrazionali…Mi preoccupo sostanzialmente di preservare quella lucidità mentale per giocarci questo tipo di partite…

“…a partita è molto importante, i calciatori ne sono consapevoli. Contano entrambe le cose. Il Venezia è una squadra di non facile lettura nella contrapposizione, sa fare tante cose. Se la vai a vivisezionare vedi che c’è un lavoro fatto bene. Non a caso hanno fatto risultati importanti. Tatticamente non bisogna sbagliare la partita, e anche dal punto di vista mentale. L’importanza della gara non deve però pesare sulla prestazione. I grandi risultati si ottengono passando da queste partite. Se il nostro obiettivo è la salvezza allora il nostro obiettivo passa da queste partite pesanti. Non sarà decisiva, non possiamo dirlo, ma sommata a quelle che mancano probabilmente potrà esserlo quando si faranno i conti”.

Si gioca al Via del Mare domenica 6 aprile. Fischio di inizio del signor Marco Piccinini di Forlì alle 12.30. Con l’introduzione dell’ora legale per i tifosi allo stadio il problema non è nemmeno più di saltare il pranzo della domenica, ma di svegliarsi in tempo utile per potter fare colazione a casa.

Category: Sport