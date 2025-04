I CARABINIERI SCOPRONO UNA PIAZZA DI SPACCIO A COPERTINO, UN ARRESTO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce __________

CONTINUA LA LOTTA DEI CARABINIERI CONTRO LE PIAZZE DI SPACCIO: UN ARRESTO A COPERTINO.



Nelle scorse sere, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli e Campi Salentina hanno eseguito un’intensa operazione di controllo, setacciando le principali aree di interesse. Oltre 200 persone e 90 veicoli sono stati controllati, con il ritiro di 7 patenti per guida in stato di ebbrezza. Inoltre, sono state contestate circa 15 infrazioni per violazioni del Codice della Strada, tra cui 4 per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.



In tale contesto operativo, i Carabinieri della Tenenza di Copertino, unitamente al personale del NORM della compagnia di Gallipoli, hanno arrestato in flagranza di reato un 42enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.



L’attività di vigilanza, parte di un servizio straordinario volto a garantire la sicurezza e la legalità nella comunità, ha portato al controllo e alla perquisizione personale e domiciliare dell’individuo, il quale è stato trovato in possesso di una significativa quantità di sostanze stupefacenti.



Durante una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato oltre 150 grammi di sostanze stupefacenti, di cui 135 grammi verosimilmente di cocaina, 15 grammi di hashish e 1 grammo di eroina.

La scoperta di banconote per un totale di oltre 1000 euro, di un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze evidenzia la volontà dell’uomo di gestire un’attività illecita, un segnale preoccupante che non può essere trascurato.



L’operazione sottolinea l’impegno costante dell’Arma dei Carabinieri nel contrastare il traffico di droga e garantire un ambiente più sicuro per i cittadini. La presenza dei Carabinieri sul territorio, attraverso controlli mirati e interventi tempestivi, è fondamentale per prevenire e reprimere fenomeni criminosi che minacciano la salute e la sicurezza della comunità.



Al termine delle formalità di rito e come disposto dal PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce che procede, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione in attesa di rito direttissimo.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 5 aprile 2025

Category: Cronaca