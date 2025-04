NOVITA’ DISCOGRAFICHE / “Paradiso di notte”, NUOVO SINGOLO DELL’ARTISTA SALENTINA IO SOTTOSCRITTA – video

Nota stampa di Eleonora L. Moscara _______

“Paradiso di notte”: il nuovo singolo de La sottoscritta esplora le ombre dell’amore, con la partecipazione straordinaria di Mylious Johnson alla batteria

“Paradiso di notte”, il nuovo singolo della cantautrice salentina La sottoscritta (alias Francesca Falcone), disponibile a partire da oggi 6 aprile su tutte le piattaforme digitali e in streaming, accompagnato da un suggestivo videoclip su YouTube (link: https://youtu.be/U9bkL3Ntmg4).

Il brano, anticipato da un’esclusiva anteprima live il 5 aprile presso “Fossi” a Otranto, alle ore 21.00, affronta tematiche profonde come il sacrificio di sé e la consapevolezza di ricadere in dinamiche autodistruttive, simboleggiate dalla figura di “Lucifero”. “Paradiso di notte” è un brano intenso e introspettivo, caratterizzato da un sound che spazia dal pop al rock, con influenze elettroniche e dream pop.

La produzione, curata da Luigi Russo presso Il Cantiere Laboratorio Musicale (Cutrofiano, LE), vede la partecipazione di musicisti di spicco come Mylious Johnson alla batteria, musicista di fama internazionale che ha collaborato con artisti del calibro di Madonna, Jovanotti e Tiziano Ferro e Marco Palumbo al basso. Il videoclip, diretto da Alessio Vetrano e Cristian Scarciglia, è stato girato nell’Ex convento dei Frati Minori Francescani di Veglie (LE), in particolare nella Chiesa dedicata a Santa Maria di Veglie. Le riprese, che vedono la partecipazione di Francesca Falcone e Luca Negro come interpreti principali, insieme a un nutrito gruppo di comparse, creano un’atmosfera suggestiva e coinvolgente.

Francesca Falcone, in arte La sottoscritta, è una cantautrice e polistrumentista salentina con un background musicale eclettico. Nata il 23 ottobre 2000, ha iniziato a studiare chitarra all’età di 13 anni, per poi diplomarsi al liceo musicale E. Giannelli di Parabita e proseguire gli studi di Chitarra Jazz presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce. Oltre alla sua attività di cantautrice, Francesca è un’insegnante di chitarra e una musicista attiva in diverse formazioni, tra cui l’orchestra Li UcciOrkestra. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Mylious Johnson e ha aperto concerti di artisti come Franco Simone e Gianluca Grignani.

“Paradiso di notte” rappresenta un nuovo capitolo nel percorso artistico de “La sottoscritta”, un’artista che continua a stupire con la sua versatilità e la sua capacità di esplorare sonorità diverse, senza mai perdere la propria identità.

Link utili:

Instagram: https://www.instagram.com/lasottoscritta__/

Facebook: https://www.facebook.com/francesca.falcone.23

Apple Music: https://music.apple.com/us/artist/1631549166

Videoclip: https://youtu.be/U9bkL3Ntmg4

Testo e musica: Francesca Falcone, Luigi Russo

Batteria: Mylious Johnson

Basso: Marco Palumbo

Produzione, mix e master: Luigi Russo (Il Cantiere Laboratorio Musicale – Cutrofiano – LE)

Regia, riprese e montaggio video: Alessio Vetrano, Cristian Scarciglia

Interpreti: Francesca Falcone, Luca Negro

Comparse: Eva Croce, Elettra Savina, Lorena De Luca, Giorgia Spagnolo, Valentina Rapanà, Valentina D’Urso, Lara De Donatis, Claudio Vincenti

