UNO SCHIANTO NELLA NOTTE, IMMANE TRAGEDIA A LIZZANO, MUOIONO IN QUATTRO GIOVANISSIMI SALENTINI

(e.l.) _________ Uno schianto nella notte, l’auto, una Fiat Idea, impazzita, in un attimo esce di strada e si schianta contro un albero nelle campagne di Lizzano. I quattro giovani a bordo sono morti sul colpo a causa della gravità delle lesioni riportate.

Sono Giorgio Massaro, 23 anni, di Torricella, Paolo Marangi, 19 anni, di Sava, Giorgia Narducci, 16 anni, di Torricella, Anita Di Coste, 15 anni, di Manduria.

Tornavano a casa dopo aver festeggiato il compleanno di Giorgio in un locale vicino.

Indagini dei Carabinieri in corso per stabilire le cause di quanto accaduto. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Taranto ha aperto un’indagine.

In tutta la zona del Salento tarantino, questa domenica mattina un risvelio da incubo, un dolore immenso per genitori, parenti, amici, conoscenti e le comunità tutte dei paesi delle giovanissime vittime.

