CRESCONO LE PROTESTE CONTRO LA DECISIONE DEL COMUNE DI AUMENTARE I PARCHEGGI A PAGAMENTO

VECCHIA POLITICA NUOVI BALZELLI. ANCORA UNA VOLTA I LECCESI TRATTATI COME BANCOMAT DA UNA CLASSE POLITICA PRIVA DI PROSPETTIVA. I 5000 STALLI NON CI SONO, CI SONO I VECCHI PARCHEGGI CHE PRIMA ERANO GRATUITI E ORA DIVENTERANNO A PAGAMENTO. IL MONOPOLISTA COMUNE DI LECCE FA BUSINESS SULLA PELLE DEI CITTADINI

L’attuale amministrazione comunale di Lecce ha confermato l’estensione della sosta tariffata, proseguendo, seppur con alcuni correttivi, il piano avviato dalla precedente giunta.

Questa decisione solleva serie preoccupazioni, poiché sembra che come sempre l’obiettivo principale sia l’incremento delle entrate comunali, piuttosto che una pianificazione urbana sostenibile e orientata al futuro. Abbiamo come l’impressione che le promesse di migliorare il traffico, potenziare il trasporto pubblico e ottimizzare i collegamenti con l’hinterland siano dei semplici pretesti per giustificare l’aumento delle tariffe. Non è un caso che accanto alla pillola amara dell’aumento delle tariffe si pubblicizzi il nuovo fantasmagorico piano di ristrutturazione delle linee SGM che nel 2030 (cioè tra 5 anni) collegheranno forse la Luna e Marte a Lecce. Ma i soldi della sosta tariffata, quelli li prendono subito con una nuova ingente tassazione che di fatto colpisce le già precarie condizioni economiche di una economia cittadina allo stremo.

La verità è che l’attuale Amministrazione ha preso un elaborato predisposto dalla precedente, ne ha lasciati inalterati i presupposti, ne ha modificato alcune conclusioni, ne ha fatte sue altre e ha spacciato per un suo lavoro un collage fatto male.

Il Codacons aveva formulato le sue osservazioni al PUMS, ovviamente non tenute in alcuna considerazione. Si allegano, per opportuna conoscenza.

Una cosa è certa, la mancanza di prospettive come al solito la pagheranno i cittadini.

