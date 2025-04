DILAGANO LE PROTESTE CONTRO LA DECISIONE DEL COMUNE DI AUMENTARE I PARCHEGGI A PAGAMENTO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. L’associazione Mind ci manda il seguente comunicato __________

“Con quale faccia, ad 1 anno dalla campagna elettorale in cui promettevano l’esatto contrario, oggi l’Amministrazione Comunale lancia il nuovo PUMS -Piano urbano di mobilità sostenibile- che prevede nuovi stalli a pagamento in più zone della città? Con quale faccia l’opposizione attacca questo piano se ne è il genitore naturale a cui sono state apportate alcune modifiche?”

Alberto Siculella, candidato sindaco di Lecce nelle scorse amministrative attacca duramente le scelte di Palazzo Carafa.

“Mai da Sindaco avrei inserito nuovi balzelli per vessare i cittadini che oggi soffrono le aliquote ai massimi, per via del patto lacrime e sangue firmato con il governo centrale per salvare l’Ente dal commissariamento. Avremmo piuttosto rimodulato quelle attuali, esteso il pagamento al piazzale dello stadio dove ci si reca solo per le partite del Lecce. Avremmo inserito le aree di accesso differenziato, e le aree a basse o zero emissioni” continua nella nota il Presidente di Mind Menti Indipendenti.

“Un piano sostenibile solo per le tasche del Comune, una via facile per fare cassa, come sempre. Per fare cassa noi avremmo iniziato una lotta senza quartiere agli evasori e agli abusivi, recuperando imposte evase che generano servizi scadenti.” Conclude Siculella.

“Lo avevamo detto, eravamo l’unica vera alternativa alle due facce della stessa medaglia, e non passa giorno che non se abbia una conferma”. ___________

