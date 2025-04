NOVITA’ EDITORIALI / RITRATTI DI DONNE SALENTINE DI MARIA GRAZIA PRESICCE

Note dell’editore Stefano Donno (nella foto) __________

Metti da parte tutto ciò che pensavi di sapere sul Salento. Maria Grazia Presicce pubblica con i Quaderni del Bardo Edizioni di Stefano Donno “Incontri: Donne Salentine” (collana Universo Salento a cura di Angelo Sconosciuto e Istituto culturale Storia e Territorio), un’opera che rappresenta una chiave d’accesso a un universo femminile potente e inesplorato, capace di sfidare le convinzioni più radicate.

Cosa significa veramente “raccontare”? Per Maria Grazia Presicce, significa dare voce a chi troppo spesso è rimasto in silenzio. Immagina pagine capaci di contenere l’eco di vite intere, le gioie, i dolori, le sfide e i trionfi di donne salentine che, attraverso la penna sensibile dell’autrice, emergono dall’ombra per reclamare il loro protagonismo. Non troverai semplici tracciati biografici, ma un mosaico di incontri scritti in punta di penna e profondi, frammenti di esistenze che si intrecciano con l’anima di una terra ricca di storia e di passione.

Hai sempre pensato, forse, che le storie alle nostre latitudini fossero di interesse limitato? Preparati a ricrederti. “Incontri: Donne Salentine” non è solo un viaggio nel cuore del tacco d’Italia, ma un’esplorazione universale dell’animo femminile, con storie di riscatto, dove trova posto la gioiosa forza di donne che superano i propri limiti, che superano il silenzio e l’indifferenza

La prefazione di Marilena Cataldini, figura autorevole nel panorama culturale salentino e pugliese, sottolinea l’importanza di quest’opera. Ma la vera prova del valore di “Incontri” risiede nella sua capacità di toccare corde profonde, di rivelare un mondo narrativo finora nascosto, tutto al femminile.

Dunque, sei alla ricerca di storie autentiche, che ti portino in un viaggio emotivo e culturale lontano dai soliti cliché?

Vuoi scoprire un altro aspetto del nostro sud Italia, attraverso gli occhi di donne forti e resilienti? “Incontri: Donne Salentine” è l’unica opera che ti offre questa prospettiva unica e affascinante. Non perdere l’occasione di immergerti in un universo narrativo che ti sorprenderà per la sua ricchezza e la sua profondità.

Lasciati allora trasportare dalle voci di Luciana, Diatora, Amalia, Caterinetta, e tante altre. Vivi con loro le gioie, le sfide, i momenti di svolta che hanno plasmato le loro vite. E preparati a un incontro speciale con “Luce”, una storia che, con la sua apparente semplicità, abbatte i muri e ci ricorda l’importanza dell’accoglienza e della speranza, proprio come un arcobaleno che abbraccia la nostra terra.

Maria Grazia Presicce vive a Lecce. Ha conseguito la laurea in Scienze dei Beni culturali. Si occupa di ricerca sul territorio e tradizione. E’ autrice di libri di Narrativa per l’infanzia adottati nelle scuole: “Sogno e risveglio di Lisa” Besa editore 1996 (Premio Omaggio a Pirandello 1998); “Crisalide”1998 (Premio Nabokov2012); Besa editore “Lu furone: il salvadanaio della memoria” Besa editore 2004; “San Giuseppe da Copertino: lu Santu lu striu” Besa editore 2005; “Labirinto: Salento e oltre” Besa editore 2009 (Premio Internaz. De finibus Terrae), “ Ce si mangia crai? Ha collaborato con diversi saggi alla rivista “Il delfino e la mezzaluna” Periodico della Fondazione Terra d’Otranto di M. Gaballo, “Arazzi e tessuti di casa Comi” in “Qui dove le ombre sono amiche: Comi cinquant’anni dopo (1968-2018) a cura di A. Laporta e M. Spedicato, Giorgiani Edit.. 2019.

Ha pubblicato “L’arte della tessitura Nel Salento l’industria tessile casalinga tra memoria, conservazione e valorizzazione” Antonio Monte e Maria Grazia Presicce, CRACE edizioni. Ricerca svolta all’interno dell’IBAM del CNR di Lecce

In copertina: Maria Grazia Presicce, L’IDRUSA, cartapesta terracotta, foglia di ficodindia lavorata su sasso.

