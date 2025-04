UN MURETTO A SECCO VALORIZZA LA SPIAGGGIA DI PORTO CESAREO

Nota stampa del Comune di Porto Cesareo _________

È stato ultimato in queste ore, a Porto Cesareo, il muretto a secco lungo la litoranea che collega parte della provinciale per Sant’Isidoro alla Lega Navale.

L’opera s’inserisce come seconda tranche di un intervento importante pensato non solo per valorizzare esteticamente uno dei tratti più suggestivi che conducono alla Penisola della Strea, ma anche per restituire decoro, sicurezza e fruibilità a un’area di grande valore ambientale e turistico.

Grazie all’intervento complessivo di recupero, tutela e salvaguardia dei luoghi naturali, la spiaggia si sta lentamente rigenerando. Non solo.

La presenza del muretto rappresenta anche una barriera fisica al parcheggio selvaggio, d’ora in poi non si assisterà più allo scempio delle auto parcheggiate sulla sabbia, di fronte al mare.

Cittadini e turisti, amanti del trekking e delle passeggiate su due ruote potranno godere del paesaggio in un contesto curato e rispettoso dell’ambiente.

“Questi sono fatti concreti, che rendono Porto Cesareo più bella, più sicura e più vivibile – commenta la sindaca Silvia Tarantino -, frutto di un lavoro di squadra quotidiano e condiviso. Per questo ultimo intervento, in particolare, ringrazio l’assessore ai lavori pubblici Salvatore Albano, il consigliere delegato alla valorizzazione ambientale Andrea Peluso egli uffici preposti. Il nostro cammino continua”.

