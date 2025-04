MA PERCHE’ IL PALLONE NON DEVE FERMARSI MAI, NEPPURE DI FRONTE ALLA TRAGEDIA DI UNA MORTE IMPROVVISA?

(Rdl) ___________ Contrariamente a quanto annunciato ieri dalla società, questa mattina, venerdì 25 aprile, non c’è stato il previsto allenamento in Salento del Lecce, rientrato anticipatamente dal ritiro di Coccaglio, in provincia di Brescia, in seguito alla morte improvvisa del fisioterapista Graziano Fioita. I giocatori, ancora sotto choc per quanto avvenuto, si sono rifiutati di tornare subito in campo.

A quanto è trapelato, il loro atteggiamento è stato avallato dall’allenatore Marco Giampaolo e dai responsabili della società giallorossa.

Comunque la squadra è attesa a Bergamo, la partenza è prevista domani pomeriggio sabato 26 aprile. Questo in seguito alla decisione della Lega di Serie A di far disputare la partita, inizialmente in programma questa sera, già domenica sera.

E’ una decisione contro cui in queste ore si stanno levando numerose proteste tramite social dei tifosi giallorossi, e pure di quelli atalantini. ___________

AGGIORNAMENTO delle ore 16.50. Brevissima nota stampa della società:

“Domani la squadra sosterrà un allenamento al mattino al Via del Mare”

Dice solo questo. ____________

LA RICERCA nei nostri articoli di ieri

__________

Category: Cronaca, Sport